***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.11.2020 17:05
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi Metrolife Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesinde yer alan 1991 parselde bulunan Metrolife Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890577
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05445,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,47
|Açılış
|: 445,08
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.241
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8143
|7,8222
|% 0,11
|
|Euro
|9,3670
|9,3795
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4491
|% 0,38
|
|Frank
|8,5959
|8,6477
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0738
|2,0842
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,64
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,78
|47,78
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
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17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem