***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 19:10
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Çankaya İlçesi İncek Life ve İncek Blue Projeleri Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesinde yer alan İncek Life ve İncek Blue Projelerine ait 15 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897472
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0766
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0895
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05446,56
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -16,40
|Açılış
|: 446,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3039
|7,3090
|% -1,05
|
|Euro
|8,9841
|8,9943
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,8913
|9,9409
|% -1,46
|
|Frank
|8,2483
|8,2980
|% -1,52
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-44,55
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,78
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,24
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|0,88
|