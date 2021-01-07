***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli Sincan (Polatlı) İlçesi'nde Yer Alan 1 Adet Arsanın Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2021AçıklamalarAnkara İli Sincan (Polatlı) İlçesi Yenidoğan Mahallesinde yer alan 142 ada 33 parsel e ait 1 adet arsanın " Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897937BIST