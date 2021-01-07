***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Queen Bomonti Projesi ve 994 Ada 54-55-56 Parseller Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2021Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 994 ada 57 parselde bulunan Queen Bomonti Projesine ait 39 adet bağımsız bölüm, 994 ada 54-55 ve 56 parsellere ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897940BIST