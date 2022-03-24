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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

24.03.2022 18:50
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bursa Modern Projesi
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar

Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah.  Bursa Modern Projesinde bulunan 301 Ada 12 Parselde yer alan 3 adet konut ve 103 adet otopark, 7727 Ada 1 Parselde yer alan 5 adet otopark, 301 Ada 16 Parselde yer alan 38 adet dükkanlar ile 301 Ada 21 ve 26 Parsel, 302 Ada 5 ve 8 Parsellerde yer alan arsalara ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012764


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Altın Ons 1.963 1.963 19,09  
Altın Gr. 937 937 9,00  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,56 25,58 0,47  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,22  
B. Petrol 120 120 -1,61  
Seans Raporu 18:05
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