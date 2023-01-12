***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 19:17
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Çankaya İlçesi Güneypark Arsalar Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Ankara ili, Çankaya ilçesi, İlkbahar Mah.Güneypark bölgesinde yer alan 29634 Ada 2-3-4 parsel, 29635 Ada 2-4-5-6-9-11 Parsel, 29900 Ada 2 Parsele ait 10 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101545
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,9500
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|Önceki Kapanış
|: 18,9380
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18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3267
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,36
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|Değişim
|: 0,85%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.142,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7841
|% 0,05
|
|Euro
|20,3208
|20,3289
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,7835
|22,8977
|% 0,22
|
|Frank
|20,1200
|20,2412
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|15,69
|
|Altın Gr.
|1.143
|1.143
|10,09
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.717
|7.782
|49,00
|
|Yarım
|3.757
|3.808
|25,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.904
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,55
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