***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli Çankaya İlçesi Güneypark Arsalar Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2023AçıklamalarAnkara ili, Çankaya ilçesi, İlkbahar Mah.Güneypark bölgesinde yer alan 29634 Ada 2-3-4 parsel, 29635 Ada 2-4-5-6-9-11 Parsel, 29900 Ada 2 Parsele ait 10 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101545BIST