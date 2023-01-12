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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

12.01.2023 19:24
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sinpaş Lagün Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesinde yer alan Sinpaş Lagün Projesine ait 1 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101553


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