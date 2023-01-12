***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 19:32
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bursa Modern Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah. Bursa Modern Projesinde bulunan 301 Ada 12 Parselde yer alan 4 adet konut ve 89 adet otopark, 7727 Ada 1 Parselde yer alan 3 adet otopark, 301 Ada 16 Parselde yer alan 38 adet dükkan ile 301 Ada 21 ve 26 Parsel, 302 Ada 5 ve 8 Parsellerde yer alan arsalara ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101564
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1863
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4194
En Düşük
20,1628
17:591.146,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.146,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7784
|18,7851
|% 0,06
|
|Euro
|20,3638
|20,3765
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,8809
|22,9956
|% 0,65
|
|Frank
|20,1662
|20,2876
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|22,30
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,49
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.739
|7.805
|72,00
|
|Yarım
|3.768
|3.819
|36,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.910
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,31
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,83
|