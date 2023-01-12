***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 20:54
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aydos Country Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesinde yer alan 9006 ada 3 parselde bulunan Aydos Country Projesine ait 15 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101593
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1933
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4194
En Düşük
20,1628
17:591.145,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.145,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7884
|% 0,07
|
|Euro
|20,3668
|20,3835
|% 0,96
|
|Sterlin
|22,8802
|22,9950
|% 0,64
|
|Frank
|20,1661
|20,2876
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|22,66
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,14
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.739
|7.805
|72,00
|
|Yarım
|3.768
|3.819
|36,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.910
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|1,80
|