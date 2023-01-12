***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 20:55
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ege Yakası Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde yer alan 801 ada 27 parselde bulunan Ege Yakası Projesine ait 9 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101597
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1990
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4194
En Düşük
20,1628
17:591.146,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,25
|Açılış
|: 1.146,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7801
|% 0,03
|
|Euro
|20,3711
|20,3892
|% 0,99
|
|Sterlin
|22,9267
|23,0417
|% 0,85
|
|Frank
|20,1797
|20,3013
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|19,93
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,55
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.740
|7.805
|72,00
|
|Yarım
|3.768
|3.819
|36,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.910
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|1,69
|