***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Çankaya İlçesi, Alacatlı Mahallesi, Arsalar Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi05.01.2024AçıklamalarAnkara ili Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesinde yer alan 63303 Ada 2 ve 5 Parsel, 63304 Ada 1 Parsel, 63306 Ada 1 Parsel, 44638 ada 4 ve 5 Parsellere ait 6 adet arsaya ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238649BIST