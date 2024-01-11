***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2024 20:53
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Ümraniye ilçesi, Çakmak Mahallesi Arsalar Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli Ümraniye ilçesi, Finanskent Mahallesi 2432 Ada 5, 6, 7 ve 8 Parseller, 2433 Ada 4, 5, 6 ve 7 Parseller, 2434 Ada 2 Parsel, 2437 Ada 3 Parselde yer alan 10 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238666
BIST