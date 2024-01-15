***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVarlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Ottomare Projesi Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi08.01.2024Açıklamalarİstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Zeytinburnu Mahallesi, 774 Ada 57 Parselde bulunan Ottomare Projesine ait 2 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240119BIST