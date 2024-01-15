***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 15:32
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Ege Boyu Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesinde yer alan 6258 ada 25 parselde bulunan Ege Boyu Projesine ait 7 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240122
BIST
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16:578.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,96
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5730,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5732,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:571.987,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PKENT
|267,00
|194.515.312
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.852.086
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.257.325
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|140.309.315
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.261.569
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|331.716.482
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,32
|58.210.831
|% -6,04
|
|METUR
|6,91
|51.009.696
|% -5,86
|
|THYAO
|253,25
|6.909.557.670
|% 0,90
|
|KCHOL
|161,00
|5.066.386.841
|% 3,54
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.439.726
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|942.826.222
|% 0,73
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|32,9600
|32,9723
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,1920
|38,3836
|% -0,13
|
|Frank
|35,1051
|35,3166
|% -0,20
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|913,29
|915,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,85
|970,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,43
|2.053,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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