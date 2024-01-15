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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

15.01.2024 15:33
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstanbul Sarayları Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde yer alan 801 ada 21 parselde bulunan İstanbul Sarayları Projesine ait 22 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240124


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