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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

15.02.2021 16:48



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı ile ilgili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup,  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 15/01/2021 15/01/2021 10246



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909661


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