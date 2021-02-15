***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
15.02.2021 16:48
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı ile ilgili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 15/01/2021 15/01/2021 10246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909661
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:006,9508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0849
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:008,4338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0922
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:00406,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,95
|Açılış
|: 406,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,02
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.341.190
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.645.643
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|150,50
|4.835.905.002
|% 4,37
|
|SASA
|37,86
|1.705.233.385
|% 9,99
|
|THYAO
|12,36
|1.265.356.398
|% 3,00
|
|GUBRF
|73,00
|1.175.525.526
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|669.623.279
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,47
|258.547.102
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,33
|352.955.515
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|373.696.743
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9485
|6,9508
|% -1,21
|
|Euro
|8,4276
|8,4338
|% -1,08
|
|Sterlin
|9,6327
|9,6810
|% -0,86
|
|Frank
|7,7730
|7,8199
|% -1,07
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% -1,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,28
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,76
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında