***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.05.2022 15:23
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Açıklamalar
15.02.2021 tarihinde yayınlanan esas sözleşmemizin madde numaraları sehven hatalı olarak düzenlenmiş olup, gerekli düzeltmeler yapılarak güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 15/01/2021 15/01/2021 10246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032935
BIST
15:212.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,41
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:2116,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0546
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4034
En Düşük
16,3130
15:2117,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:21980,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,15
|Açılış
|: 980,74
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:19
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,10
|262.877.363
|% 9,47
|
|HATEK
|21,12
|37.461.754
|% 8,87
|
|ULUUN
|13,79
|182.724.797
|% 7,07
|
|MPARK
|35,28
|139.009.120
|% 6,14
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,75
|357.513.076
|% -9,54
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,49
|21.382.270
|% -4,90
|
|PRKAB
|33,74
|42.967.015
|% -4,90
|
|THYAO
|44,82
|3.322.087.347
|% 0,81
|
|KARSN
|6,69
|2.011.674.181
|% 4,53
|
|EREGL
|33,04
|1.404.223.259
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,68
|1.320.832.431
|% 0,20
|
|SISE
|20,50
|1.152.188.034
|% -1,91
|
|KARSN
|6,69
|2.011.674.181
|% 4,53
|
|AKFGY
|2,75
|357.513.076
|% -9,54
|
|DOHOL
|3,78
|468.581.762
|% 0,53
|
|HALKB
|5,66
|673.206.951
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,50
|483.831.446
|% -1,10
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3936
|16,4024
|% 0,33
|
|Euro
|17,5617
|17,5947
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6444
|20,7479
|% 0,48
|
|Frank
|17,0803
|17,1832
|% 0,61
|
|Riyal
|4,3587
|4,3805
|% 0,33
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|9,96
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.483
|6.646
|52,68
|
|Yarım
|3.133
|3.215
|25,48
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|12,74
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,22
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,62
|
Seans Raporu
15:19
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15:34PRKAB
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15:33XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 24, 987.00 milyon TL de
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15:33SKBNK
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