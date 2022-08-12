***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 873.193.431,32 TL'den tamamı geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 626.806.568,68 TL artırılarak 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ve Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadil tasarısının kabul edilmesi kararı ile ilgili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27 Temmuz 2022 tarih - 10626 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 27/07/2022 27/07/2022 10626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055159BIST