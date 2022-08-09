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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.08.2022 09:10
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
18.455.180-TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlandığında belirtilecektir.
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.084.935,63-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
5.084.935,63-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%21,59
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%21,59
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%21,59
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,24
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artışıyla yeni pay ihraç edilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Şirketimiz aktifinde yer alan ve ekspertiz değeri 3.814.537 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 800 ada, 13 parselde kayıtlı 1.271,51 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulümüzün ilgili mevzuat uyarınca mahkemece atanan bilirkişi tarafından takdir edilen 5.084.935,63-TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.' ne ayni sermaye olarak devredilmesine, böylece Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin halihazırda 18.455.180 TL olan sermayesinin 23.550.000 TL'ye yükselmesi neticesinde ayni olarak artırılan 5.084.935,63 TL tutarlı paylarına sahip olunmasına,
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053342


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Çeyrek 1.690 1.705 -2,00  
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Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,03  
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