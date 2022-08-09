***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEtkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSeramik Sıhhi Ürünlerin İmalatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi18.455.180-TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlandığında belirtilecektir.Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.084.935,63-TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar5.084.935,63-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%21,59Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%21,59Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%21,59Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,24Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artışıyla yeni pay ihraç edilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,Şirketimiz aktifinde yer alan ve ekspertiz değeri 3.814.537 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 800 ada, 13 parselde kayıtlı 1.271,51 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulümüzün ilgili mevzuat uyarınca mahkemece atanan bilirkişi tarafından takdir edilen 5.084.935,63-TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.' ne ayni sermaye olarak devredilmesine, böylece Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin halihazırda 18.455.180 TL olan sermayesinin 23.550.000 TL'ye yükselmesi neticesinde ayni olarak artırılan 5.084.935,63 TL tutarlı paylarına sahip olunmasına,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053342BIST