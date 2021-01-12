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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

12.01.2021 10:00


şkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/01/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
18.455.180 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.01.2021
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
17.955.180 TL
Beher Pay Fiyatı
1,0025 TL
Toplam Tutar
18.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%97,29
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0032
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,0155
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
44.820 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ahmet Yıldız
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşme ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 1 Parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa dışında kayda değer bir varlığı olmadığından ve söz konusu arsa için değerleme raporu bulunduğundan (arsa ekspertiz değeri 17.564.850 TL'dir.) Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş. için ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

15.10.2020 tarihli açıklamamızda duyurulduğu üzere, Şirketimiz ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı gayrimenkulü 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devretmiş ve Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin %97,29 oranında hissedarı olmuştu. Şirketimiz işbu payların tamamını Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarı olan Ahmet Yıldız'a 18.000.000 TL bedelle satmıştır. Satış bedeli 11.01.2021 tarihli TCMB Efektif Euro alış kuruna tahvil edildiğinde 2.002.113,34 EUR'ya tekabül etmektedir. Ahmet Yıldız satış bedelini 2 yıl sonra (18.000.000 TL'den az olmamak kaydı ile) 2.002.113,34 EUR'nun ödeme günündeki TCMB Efektif Euro alış kuru karşılığı TL cinsinden defaten ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901439


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Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
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