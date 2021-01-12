***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









şkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/01/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEtkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSeramik Sıhhi Ürünlerin İmalatıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi18.455.180 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.01.2021Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı17.955.180 TLBeher Pay Fiyatı1,0025 TLToplam Tutar18.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%97,29Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0032İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,0155Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı44.820 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiBu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAhmet YıldızKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşme ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEtkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 1 Parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa dışında kayda değer bir varlığı olmadığından ve söz konusu arsa için değerleme raporu bulunduğundan (arsa ekspertiz değeri 17.564.850 TL'dir.) Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş. için ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar15.10.2020 tarihli açıklamamızda duyurulduğu üzere, Şirketimiz ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı gayrimenkulü 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devretmiş ve Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin %97,29 oranında hissedarı olmuştu. Şirketimiz işbu payların tamamını Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarı olan Ahmet Yıldız'a 18.000.000 TL bedelle satmıştır. Satış bedeli 11.01.2021 tarihli TCMB Efektif Euro alış kuruna tahvil edildiğinde 2.002.113,34 EUR'ya tekabül etmektedir. Ahmet Yıldız satış bedelini 2 yıl sonra (18.000.000 TL'den az olmamak kaydı ile) 2.002.113,34 EUR'nun ödeme günündeki TCMB Efektif Euro alış kuru karşılığı TL cinsinden defaten ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901439BIST