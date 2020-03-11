***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669Transferler0 0 0 0 0 0 0 -242.615.040 242.615.040 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -757.221 0 0 -196.167.747 -196.924.968 0 -196.924.968Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.976 0 -184.090.976Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 349.740.422Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 216.349.683 212.927.362 0 212.927.362Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.151 216.347.683 562.667.784 0 562.667.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.708.116 -129.162.946Dönem Karı (Zararı)216.349.683 -196.167.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.643.909 -548.171.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.044.528 5.604.434Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-146.131 -95.310.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-146.131 -95.310.565Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler105.868.917 43.527.827Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler330.435.574 426.320.446Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-438.614.762 -671.203.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-438.535.477 -641.273.191Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-79.285 -29.930.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-944.217 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -257.109.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-140.942.069 615.713.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler257.954.949 -12.407.394Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4 107.353.834 236.814.516Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-74.118.477 -71.858.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.053.652 3.104.138Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-405.858.636 395.236.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.327.391 64.824.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.051.523 -128.625.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.343.407 -537.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.098.963 -540.271.273Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-45.707 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri367.870 -13.980.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-617.053 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6.393.853 -528.615.814Alınan Temettüler0 2.324.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.060.224 640.415.413Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.532.422.013 1.172.903.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.688.838 -449.228.209Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.057.898 0Ödenen Temettüler0 -40.000.000Ödenen Faiz-40.735.501 -43.527.827Alınan Faiz0 268.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.746.855 -29.018.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.746.855 -29.018.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.001.399 37.020.205DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.748.254 8.001.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.748.254 8.001.399Ticari Alacaklar6 463.084.642 766.674.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar404.898.346 590.623.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar58.186.296 176.050.865Diğer Alacaklar7 79.805.528 19.934.370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.805.528 19.934.370Türev Araçlar8 79.285 0Stoklar9 1.716.529.874 1.520.174.989Peşin Ödenmiş Giderler17 278.588.094 202.162.831İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler278.588.094 202.162.831Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.647 41.224Diğer Dönen Varlıklar18 128.056.656 121.859.857ARA TOPLAM2.735.896.980 2.638.849.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.735.896.980 2.638.849.352DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar72.541.900 72.496.193Ticari Alacaklar6 103.221.772 57.586.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar99.502.791 53.297.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.718.981 4.289.227Diğer Alacaklar7 978.865 982.319İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar978.865 982.319Stoklar9 604.220.277 883.649.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 13.579.237 12.635.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.699.044.059 1.291.181.712Maddi Duran Varlıklar12 18.128.585 22.313.433Kullanım Hakkı Varlıkları21.854.347 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 767.928 943.399Peşin Ödenmiş Giderler41.382 2.348.171Diğer Duran Varlıklar18 0 15.230.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.534.378.352 2.359.366.647TOPLAM VARLIKLAR5.270.275.332 4.998.215.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.527.926.632 1.123.649.408İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları112.422.251 111.094.605İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.415.504.381 1.012.554.803Ticari Borçlar6 182.714.695 141.967.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.649.290 6.312.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar160.065.405 135.654.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.321.549 3.664.955Diğer Borçlar7 11.190.782 32.944.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.134.904 32.881.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.878 63.863Türev Araçlar8 0 3.544.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 3.544.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 176.068.479 67.467.971Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.923.707 2.657.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.923.707 2.657.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 4.285.049 2.428.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.285.049 2.428.792ARA TOPLAM1.907.430.893 1.378.325.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.907.430.893 1.378.325.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.170.579.460 2.130.265.153İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar147.739.476 195.485.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.022.839.984 1.934.779.158Ticari Borçlar6 306.142 306.142 0Diğer Borçlar7 38.670.907 35.302.494İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.670.907 35.302.494Türev Araçlar8 0 2.512.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.512.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)586.348.191 1.100.807.335Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.271.955 1.262.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.271.955 1.262.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.800.176.655 3.270.150.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.707.607.548 4.648.475.577ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar562.667.784 349.740.422Ödenmiş Sermaye20 873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.559.157 -1.136.836Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.559.157 -1.136.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.559.157 -1.136.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-479.187.151 -283.019.404Net Dönem Karı veya Zararı216.349.683 -196.167.747TOPLAM ÖZKAYNAKLAR562.667.784 349.740.422TOPLAM KAYNAKLAR5.270.275.332 4.998.215.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.697.294.898 398.573.820Satışların Maliyeti21 -1.155.394.661 -317.982.762TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)541.900.237 80.591.058BRÜT KAR (ZARAR)541.900.237 80.591.058Genel Yönetim Giderleri22 -41.255.198 -59.375.632Pazarlama Giderleri22 -80.383.550 -74.800.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 269.738.059 282.391.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -163.246.211 -36.245.670Diğer Kazançlar (Kayıplar)167.015.259 640.403.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)693.768.596 832.963.800Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.699.691Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar26 944.217 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)694.712.813 835.663.491Finansman Gelirleri27 6.160.418 30.198.896Finansman Giderleri28 -484.523.548 -1.062.030.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)216.349.683 -196.167.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)216.349.683 -196.167.747DÖNEM KARI (ZARARI)216.349.683 -196.167.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları216.349.683 -196.167.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.422.321 -757.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.422.321 -757.221Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.422.321 -757.221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.927.362 -196.924.968Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları212.927.362 -196.924.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826770BIST