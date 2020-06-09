***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.716 0 350.563.716Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 -478.363.857 -8.577.531 341.950.828 0 341.950.828Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 0 562.167.566Transferler0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.992.402 -110.924.552 0 -110.924.552Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.374 -263.337.687 -110.992.402 451.243.014 0 451.243.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.424.168 -7.632.970Dönem Karı (Zararı)-110.992.402 -8.577.531Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler326.940.649 9.954.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.367.938 928.930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-195.288 299.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-195.288 299.170Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.369.933 37.638.974Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler307.275.143 207.831.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler122.923 -236.744.158Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -238.426.614Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler122.923 1.682.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.674.022 -7.677.383Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.379.987 236.513.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -163.308.766 -72.140.195Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 38.096.359 11.482.273Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.041.403 -4.217.611Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)115.264.551 -178.783.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.695.224 -532.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları129.274.225 -6.300.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler149.943 -1.332.288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI189.625 -31.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.468 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -49.843 -31.003Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.546.168 32.288.843Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri499.838.633 313.817.029Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-621.776.394 -260.098.642Ödenen Faiz18.391.593 -21.429.544YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.067.625 24.624.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.067.625 24.624.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.421.760 8.466.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ97.489.385 33.091.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri97.489.385 71.421.760Ticari Alacaklar545.007.803 446.134.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar385.383.459 373.157.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar159.624.344 72.977.681Diğer Alacaklar18.838.646 79.664.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.838.646 79.664.155Türev Araçlar0 79.285Stoklar3 1.892.970.014 1.730.798.094Peşin Ödenmiş Giderler3 256.091.396 294.261.536İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.030.790 36.310.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler212.060.606 257.951.329Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.015 4.647Diğer Dönen Varlıklar117.038.965 132.892.669ARA TOPLAM2.927.441.224 2.755.257.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.927.441.224 2.755.257.097DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar104.728.907 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar102.356.986 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.371.921 3.718.981Diğer Alacaklar981.531 980.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar981.531 980.101Stoklar3 679.967.438 678.830.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.579.237 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.699.044.058 1.699.044.058Maddi Duran Varlıklar4 16.596.015 17.328.844Kullanım Hakkı Varlıkları20.858.605 21.854.344Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 803.055 827.664Peşin Ödenmiş Giderler3 115.163 41.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.536.674.009 2.535.707.994TOPLAM VARLIKLAR5.464.115.233 5.290.965.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.610.030.746 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.492.342.407 1.415.504.381İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları117.688.339 112.422.251Ticari Borçlar136.119.967 196.035.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14.304.564 24.931.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar121.815.403 171.103.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.486.348 2.336.405Diğer Borçlar14.503.587 11.193.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 11.193.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.027.201 0Türev Araçlar43.638 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar43.638 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 192.594.937 183.913.331Kısa Vadeli Karşılıklar2.659.371 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.659.371 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.077.035 4.291.417ARA TOPLAM1.962.515.629 1.928.620.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.962.515.629 1.928.620.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.310.378.637 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar141.586.280 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.168.792.357 2.022.839.984Ticari Borçlar180.169 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar180.169 306.142Diğer Borçlar42.593.495 38.670.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.593.495 38.670.907Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 692.931.136 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar4.273.153 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.273.153 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.050.356.590 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.012.872.219 4.728.797.526ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar451.243.014 562.167.565Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.491.307 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.491.307 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.491.307 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-263.337.686 -478.373.928Net Dönem Karı veya Zararı-110.992.402 215.036.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR451.243.014 562.167.565TOPLAM KAYNAKLAR5.464.115.233 5.290.965.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat415.793.510 455.995.321Satışların Maliyeti-328.822.572 -194.071.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.970.938 261.923.623BRÜT KAR (ZARAR)86.970.938 261.923.623Genel Yönetim Giderleri-8.777.005 -11.048.733Pazarlama Giderleri-12.678.747 -17.005.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler113.068.537 27.730.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-80.207.942 -6.659.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.375.781 254.940.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.375.781 254.940.243Finansman Gelirleri1.838 4.375.439Finansman Giderleri-209.370.021 -267.893.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.992.402 -8.577.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-110.992.402 -8.577.531DÖNEM KARI (ZARARI)-110.992.402 -8.577.531Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-110.992.402 -8.577.531Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,12710000 -0,00980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar67.850 -35.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.850 -35.357Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.850 -35.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-110.924.552 -8.612.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-110.924.552 -8.612.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850233BIST