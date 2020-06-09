***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:31
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.716 0 350.563.716
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 -478.363.857 -8.577.531 341.950.828 0 341.950.828
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 0 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.992.402 -110.924.552 0 -110.924.552
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.374 -263.337.687 -110.992.402 451.243.014 0 451.243.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.424.168 -7.632.970
Dönem Karı (Zararı)
-110.992.402 -8.577.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
326.940.649 9.954.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.367.938 928.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-195.288 299.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-195.288 299.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.369.933 37.638.974
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
307.275.143 207.831.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
122.923 -236.744.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -238.426.614
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
122.923 1.682.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.674.022 -7.677.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.379.987 236.513.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -163.308.766 -72.140.195
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 38.096.359 11.482.273
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.041.403 -4.217.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
115.264.551 -178.783.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.695.224 -532.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.274.225 -6.300.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
149.943 -1.332.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
189.625 -31.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.468 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -49.843 -31.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.546.168 32.288.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
499.838.633 313.817.029
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-621.776.394 -260.098.642
Ödenen Faiz
18.391.593 -21.429.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.067.625 24.624.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.067.625 24.624.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.489.385 33.091.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
97.489.385 71.421.760
Ticari Alacaklar
545.007.803 446.134.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
385.383.459 373.157.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
159.624.344 72.977.681
Diğer Alacaklar
18.838.646 79.664.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.838.646 79.664.155
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.892.970.014 1.730.798.094
Peşin Ödenmiş Giderler
3 256.091.396 294.261.536
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.030.790 36.310.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
212.060.606 257.951.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.015 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
117.038.965 132.892.669
ARA TOPLAM
2.927.441.224 2.755.257.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.927.441.224 2.755.257.097
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
104.728.907 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
102.356.986 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.371.921 3.718.981
Diğer Alacaklar
981.531 980.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
981.531 980.101
Stoklar
3 679.967.438 678.830.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.579.237 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.699.044.058 1.699.044.058
Maddi Duran Varlıklar
4 16.596.015 17.328.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.858.605 21.854.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 803.055 827.664
Peşin Ödenmiş Giderler
3 115.163 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.536.674.009 2.535.707.994
TOPLAM VARLIKLAR
5.464.115.233 5.290.965.091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.610.030.746 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.492.342.407 1.415.504.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.688.339 112.422.251
Ticari Borçlar
136.119.967 196.035.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.304.564 24.931.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.815.403 171.103.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.486.348 2.336.405
Diğer Borçlar
14.503.587 11.193.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.193.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.027.201 0
Türev Araçlar
43.638 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
43.638 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 192.594.937 183.913.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.371 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.371 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.077.035 4.291.417
ARA TOPLAM
1.962.515.629 1.928.620.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.962.515.629 1.928.620.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.310.378.637 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.586.280 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.168.792.357 2.022.839.984
Ticari Borçlar
180.169 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
180.169 306.142
Diğer Borçlar
42.593.495 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.593.495 38.670.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 692.931.136 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.273.153 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.273.153 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.050.356.590 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.012.872.219 4.728.797.526
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
451.243.014 562.167.565
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.491.307 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.491.307 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.491.307 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-263.337.686 -478.373.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.992.402 215.036.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
451.243.014 562.167.565
TOPLAM KAYNAKLAR
5.464.115.233 5.290.965.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
415.793.510 455.995.321
Satışların Maliyeti
-328.822.572 -194.071.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.970.938 261.923.623
BRÜT KAR (ZARAR)
86.970.938 261.923.623
Genel Yönetim Giderleri
-8.777.005 -11.048.733
Pazarlama Giderleri
-12.678.747 -17.005.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
113.068.537 27.730.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-80.207.942 -6.659.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.375.781 254.940.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.375.781 254.940.243
Finansman Gelirleri
1.838 4.375.439
Finansman Giderleri
-209.370.021 -267.893.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.992.402 -8.577.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.992.402 -8.577.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.992.402 -8.577.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-110.992.402 -8.577.531
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,12710000 -0,00980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.850 -35.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.850 -35.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.850 -35.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.924.552 -8.612.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-110.924.552 -8.612.888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850233
BIST