***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -35.357 0 0 -7.797.891 -7.833.248 0 -7.833.248Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 -479.187.151 -7.797.891 341.907.174 0 341.907.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 0 562.667.784Transferler0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.510.922 -110.443.072 0 -110.443.072Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.373 -262.837.468 -110.510.922 452.224.712 0 452.224.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.634.192 -10.375.884Dönem Karı (Zararı)-110.510.922 -7.797.891Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler326.940.649 9.954.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.367.938 928.930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-195.288 299.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-195.288 299.170Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.369.933 37.638.974Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler307.275.143 207.831.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler122.923 -236.744.158Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -238.426.614Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler122.923 1.682.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.916.370 -11.197.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.319.039 240.150.688Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -163.308.766 -72.140.195Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)34.077.233 10.836.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.775.334 -9.316.001Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 -41.302.313 -180.581.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.711.849 -146.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları114.513.357 -9.040.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler120.835 -1.335.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI187.584 -31.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 237.427 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -49.843 -31.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.546.168 34.483.001Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri536.621.819 316.011.189Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-621.776.394 -260.098.642Ödenen Faiz-18.391.593 -21.429.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.275.608 24.076.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.275.608 24.076.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.748.254 8.001.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ81.023.862 32.077.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri81.023.862 69.748.254Ticari Alacaklar463.896.546 463.084.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar412.613.585 404.898.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar51.282.961 58.186.296Diğer Alacaklar18.980.057 79.805.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.980.057 79.805.528Türev Araçlar0 79.285Stoklar3 1.878.701.794 1.716.529.874Peşin Ödenmiş Giderler3 244.437.080 278.588.094İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.868.362 36.310.206İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler211.568.718 242.277.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.015 4.647Diğer Dönen Varlıklar112.187.007 128.056.656ARA TOPLAM2.799.231.361 2.735.896.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.799.231.361 2.735.896.980DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar72.541.900 72.541.900Ticari Alacaklar104.728.907 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar102.356.986 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.371.921 3.718.981Diğer Alacaklar980.295 978.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar980.295 978.865Stoklar3 605.357.123 604.220.277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.579.237 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.699.044.058 1.699.044.059Maddi Duran Varlıklar4 17.395.758 18.128.585Kullanım Hakkı Varlıkları20.858.605 21.854.347Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 745.358 767.928Peşin Ödenmiş Giderler3 115.163 41.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.535.346.404 2.534.378.352TOPLAM VARLIKLAR5.334.577.765 5.270.275.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.610.030.746 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları117.688.339 107.180.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.492.342.407 1.420.745.993Ticari Borçlar170.065.334 182.714.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar58.382.737 22.649.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar111.682.597 160.065.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.442.384 2.321.549Diğer Borçlar14.503.587 11.190.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 11.134.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.027.201 55.878Türev Araçlar43.638 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar43.638 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 183.143.627 176.068.479Kısa Vadeli Karşılıklar2.659.371 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.659.371 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.068.182 4.285.047ARA TOPLAM1.986.956.869 1.907.430.891TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.986.956.869 1.907.430.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.310.378.637 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar141.586.280 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.168.792.357 2.022.839.984Ticari Borçlar180.169 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar180.169 306.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 537.970.730 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar4.273.153 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.273.153 4.271.955Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.593.495 38.670.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.593.495 38.670.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.895.396.184 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.882.353.053 4.707.607.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar452.224.712 562.667.786Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.491.307 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.491.307 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.491.307 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-262.837.468 -479.187.149Net Dönem Karı veya Zararı-110.510.922 216.349.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR452.224.712 562.667.786TOPLAM KAYNAKLAR5.334.577.765 5.270.275.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat415.118.263 455.995.321Satışların Maliyeti-328.822.572 -194.071.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.295.691 261.923.623BRÜT KAR (ZARAR)86.295.691 261.923.623Genel Yönetim Giderleri-8.669.516 -11.020.928Pazarlama Giderleri-12.437.039 -16.885.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler112.943.940 28.393.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-79.275.965 -6.691.791ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.857.111 255.719.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.857.111 255.719.451Finansman Gelirleri1.838 4.375.442Finansman Giderleri-209.369.871 -267.892.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.510.922 -7.797.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-110.510.922 -7.797.891DÖNEM KARI (ZARARI)-110.510.922 -7.797.891Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-110.510.922 -7.797.891Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,12660000 -0,00890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar67.850 -35.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.850 -35.357Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.850 -35.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-110.443.072 -7.833.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-110.443.072 -7.833.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850235BIST