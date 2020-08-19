***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.716 350.563.716Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -196.868.749 196.882.437 13.684 13.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -272.055 0 0 -34.438.614 -34.710.669 -34.710.669Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.408.891 108.855.373 -478.350.169 -34.438.614 315.866.731 315.866.731Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566Transferler0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331.589 0 0 -456.370.956 -456.702.545 -456.702.545Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.374 -263.337.687 -456.370.956 105.465.021 105.465.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.912.589 -46.027.114Dönem Karı (Zararı)-456.370.956 -34.438.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler623.361.448 -11.877.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.562.141 1.589.827Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler89.175 467.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler89.175 467.364Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.541.241 752.694Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler550.758.850 221.982.444Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler122.923 -235.188.042Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -237.426.783Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler122.923 2.238.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-712.882 -1.481.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.258.659 2.319.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.173.160 287.215.465Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -73.699.797 -171.132.165Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)40.068.280 4.067.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.134.068 2.775.458Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)235.620.814 -101.434.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.576.590 -19.172.595Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları225.249.151 -43.996.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-336.562 -2.030.470YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.579.134 374.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237.427 56.068Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.293 87.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4.542.000 231.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.839.338 86.772.804Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri970.577.625 459.628.452Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.107.832.084 -366.797.750Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-43.638 0Ödenen Faiz-68.541.241 -6.057.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.652.385 41.120.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.652.385 41.120.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.421.760 8.466.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ95.074.145 49.587.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri95.074.145 71.421.760Ticari Alacaklar563.158.964 446.134.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar387.253.390 373.157.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar175.905.574 72.977.681Diğer Alacaklar20.675.919 79.664.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.675.919 79.664.155Türev Araçlar0 79.285Stoklar3 1.821.146.910 1.730.798.094Peşin Ödenmiş Giderler3 254.054.505 294.261.536İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler49.834.244 36.310.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler204.220.261 257.951.329Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.385 4.647Diğer Dönen Varlıklar114.597.649 132.892.669ARA TOPLAM2.868.714.477 2.755.257.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.868.714.477 2.755.257.097DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar102.370.919 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar100.504.541 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.866.378 3.718.981Diğer Alacaklar979.666 980.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar979.666 980.101Stoklar3 662.181.573 678.830.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.292.119 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.694.502.058 1.699.044.058Maddi Duran Varlıklar4 16.150.128 17.328.844Kullanım Hakkı Varlıkları19.643.608 21.854.344Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 840.032 827.664Peşin Ödenmiş Giderler3 180.133 41.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.511.140.236 2.535.707.994TOPLAM VARLIKLAR5.379.854.713 5.290.965.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.636.473.676 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları118.777.529 112.422.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.517.696.147 1.415.504.381Ticari Borçlar102.161.284 196.035.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12.952.952 24.931.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar89.208.332 171.103.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.065.855 2.336.405Diğer Borçlar12.364.027 11.193.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.479.586 11.193.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.884.441 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 166.275.599 183.913.331Kısa Vadeli Karşılıklar2.971.076 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.971.076 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.170.148 4.291.417ARA TOPLAM1.924.481.665 1.928.620.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.924.481.665 1.928.620.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.476.758.997 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar151.747.053 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.325.011.944 2.022.839.984Ticari Borçlar46.187 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar46.187 306.142Diğer Borçlar28.916.768 38.670.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.916.768 38.670.907Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 839.606.737 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar4.579.338 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.579.338 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.349.908.027 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.274.389.692 4.728.797.526ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.465.021 562.167.565Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.890.746 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.890.746 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.890.746 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-263.337.686 -478.373.928Net Dönem Karı veya Zararı-456.370.956 215.036.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR105.465.021 562.167.565TOPLAM KAYNAKLAR5.379.854.713 5.290.965.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat515.864.354 582.941.494 100.070.844 126.946.173Satışların Maliyeti-379.321.716 -293.061.801 -50.499.144 -98.990.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.542.638 289.879.693 49.571.700 27.956.070BRÜT KAR (ZARAR)136.542.638 289.879.693 49.571.700 27.956.070Genel Yönetim Giderleri-18.215.058 -21.449.135 -9.438.053 -10.400.402Pazarlama Giderleri-24.739.873 -27.733.596 -12.061.126 -10.727.915Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler178.171.225 112.888.757 65.102.688 85.158.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-126.546.088 -82.064.568 -46.338.146 -75.404.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)145.212.844 271.521.151 46.837.063 16.580.908Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar712.882 1.481.336 712.882 1.481.336FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.925.726 273.002.487 47.549.945 18.062.244Finansman Gelirleri8.690 3.819.154 6.852 -556.285Finansman Giderleri-602.305.372 -311.260.258 -392.935.351 -43.367.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086DÖNEM KARI (ZARARI)-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-456.370.956 -34.438.617 -345.378.554 -25.861.086Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-331.589 -272.055 -399.439 -236.698Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-331.589 -272.055 -399.439 -236.698Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-331.589 -272.055 -399.439 -236.698TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-456.702.545 -34.710.672 -345.777.993 -26.097.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-456.702.545 -34.710.672 -345.777.993 -26.097.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870175BIST