***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 21:04
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.705 350.563.705
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 46.735.467 44.094.334 44.094.334
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -478.363.868 46.735.467 394.658.039 394.658.039
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.363.868 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -50.651 0 0 -477.208.870 -477.259.521 -477.259.521
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.373 -263.337.686 -477.208.870 84.908.045 84.908.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.847.661 187.128.672
Dönem Karı (Zararı)
-477.208.870 46.735.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.277.755.365 136.204.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.844.244 3.588.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.575.796 2.118.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.197.915.499 367.959.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.285 -236.922.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.426.783
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.285 504.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-232.334 -934.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.775.979 6.186.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.885.955 268.355.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -255.200.725 -160.211.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.011.641 -8.566.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.034.830 -22.109.551
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-72.821.458 -54.093.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.085.688 -17.188.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
582.770.516 189.126.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
77.145 -1.997.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.050.275 -420.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.766 61.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.664 -712.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
47.092.173 231.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-465.128.663 -142.528.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.040.071 487.928.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.465.592.938 -624.398.424
Ödenen Faiz
-72.575.796 -6.057.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.769.273 44.180.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.769.273 44.180.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
236.191.033 52.646.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
236.191.033 71.421.760
Ticari Alacaklar
521.487.555 446.134.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
447.317.735 373.157.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.169.820 72.977.681
Diğer Alacaklar
11.943.131 79.664.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.943.131 79.664.155
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.944.412.873 1.730.798.094
Peşin Ödenmiş Giderler
3 248.978.652 294.261.536
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.786.737 36.310.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
202.191.915 257.951.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.969 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
94.298.390 132.892.669
ARA TOPLAM
3.057.318.603 2.755.257.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.057.318.603 2.755.257.097
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
102.755.123 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
95.273.997 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.481.126 3.718.981
Diğer Alacaklar
980.411 980.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
980.411 980.101
Stoklar
3 720.416.538 678.830.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.811.571 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.651.951.885 1.699.044.058
Maddi Duran Varlıklar
4 15.713.017 17.328.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.365.771 21.854.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 812.111 827.664
Peşin Ödenmiş Giderler
3 312.625 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.525.119.052 2.535.707.994
TOPLAM VARLIKLAR
5.582.437.655 5.290.965.091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.794.202.652 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.594.611 112.422.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.655.608.041 1.415.504.381
Ticari Borçlar
240.376.369 196.035.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.378.649 24.931.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
231.997.720 171.103.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.413.550 2.336.405
Diğer Borçlar
12.370.436 11.193.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.479.586 11.193.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.890.850 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 130.293.649 183.913.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.282.604 4.291.417
ARA TOPLAM
2.185.954.926 1.928.620.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.185.954.926 1.928.620.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.711.348.464 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.330.526 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.558.017.938 2.022.839.984
Ticari Borçlar
0 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 306.142
Diğer Borçlar
28.276.283 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.276.283 38.670.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 567.146.415 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.803.522 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.803.522 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.311.574.684 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.497.529.610 4.728.797.526
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.908.045 562.167.565
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.609.808 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.609.808 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.609.808 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-263.337.686 -478.373.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-477.208.870 215.036.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.908.045 562.167.565
TOPLAM KAYNAKLAR
5.582.437.655 5.290.965.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.160.429.052 782.480.911 644.564.698 199.539.417
Satışların Maliyeti
-778.710.024 -486.164.370 -399.388.308 -193.102.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
381.719.028 296.316.541 245.176.390 6.436.848
BRÜT KAR (ZARAR)
381.719.028 296.316.541 245.176.390 6.436.848
Genel Yönetim Giderleri
-28.184.945 -28.118.045 -9.969.887 -6.668.910
Pazarlama Giderleri
-37.676.657 -42.690.318 -12.936.784 -14.956.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
287.856.787 79.916.479 109.685.562 -32.972.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-177.094.235 -27.244.741 -50.548.147 54.819.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.619.978 278.179.916 281.407.134 6.658.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
232.334 934.096 -480.548 -547.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
426.852.312 279.114.012 280.926.586 6.111.525
Finansman Gelirleri
11.608 5.553.979 2.918 1.734.825
Finansman Giderleri
-904.072.790 -237.932.524 -301.767.418 73.327.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54650000 0,05350000 0,02390000 0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-477.259.521 44.094.334 -20.556.976 78.805.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-477.259.521 44.094.334 -20.556.976 78.805.004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887589
BIST