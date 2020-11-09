***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.705 350.563.705Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 46.735.467 44.094.334 44.094.334Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -478.363.868 46.735.467 394.658.039 394.658.039Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.363.868 215.036.241 562.167.566 562.167.566Transferler0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -50.651 0 0 -477.208.870 -477.259.521 -477.259.521Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.373 -263.337.686 -477.208.870 84.908.045 84.908.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI582.847.661 187.128.672Dönem Karı (Zararı)-477.208.870 46.735.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.277.755.365 136.204.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.844.244 3.588.954Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler572.875 394.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler572.875 394.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.575.796 2.118.458Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.197.915.499 367.959.028Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.285 -236.922.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -237.426.783Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler79.285 504.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-232.334 -934.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-217.775.979 6.186.351Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.885.955 268.355.496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -255.200.725 -160.211.597Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)45.011.641 -8.566.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.034.830 -22.109.551Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-72.821.458 -54.093.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.085.688 -17.188.463Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları582.770.516 189.126.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler77.145 -1.997.349YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.050.275 -420.378Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri251.766 61.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-293.664 -712.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları47.092.173 231.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-465.128.663 -142.528.281Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.073.040.071 487.928.041Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.465.592.938 -624.398.424Ödenen Faiz-72.575.796 -6.057.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.769.273 44.180.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.769.273 44.180.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.421.760 8.466.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ236.191.033 52.646.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri236.191.033 71.421.760Ticari Alacaklar521.487.555 446.134.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar447.317.735 373.157.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74.169.820 72.977.681Diğer Alacaklar11.943.131 79.664.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.943.131 79.664.155Türev Araçlar0 79.285Stoklar3 1.944.412.873 1.730.798.094Peşin Ödenmiş Giderler3 248.978.652 294.261.536İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.786.737 36.310.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler202.191.915 257.951.329Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.969 4.647Diğer Dönen Varlıklar94.298.390 132.892.669ARA TOPLAM3.057.318.603 2.755.257.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.057.318.603 2.755.257.097DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar102.755.123 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar95.273.997 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.481.126 3.718.981Diğer Alacaklar980.411 980.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar980.411 980.101Stoklar3 720.416.538 678.830.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.811.571 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.651.951.885 1.699.044.058Maddi Duran Varlıklar4 15.713.017 17.328.844Kullanım Hakkı Varlıkları18.365.771 21.854.344Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 812.111 827.664Peşin Ödenmiş Giderler3 312.625 41.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.525.119.052 2.535.707.994TOPLAM VARLIKLAR5.582.437.655 5.290.965.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.794.202.652 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.594.611 112.422.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.655.608.041 1.415.504.381Ticari Borçlar240.376.369 196.035.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.378.649 24.931.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar231.997.720 171.103.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.413.550 2.336.405Diğer Borçlar12.370.436 11.193.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.479.586 11.193.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.890.850 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 130.293.649 183.913.331Kısa Vadeli Karşılıklar3.015.666 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.015.666 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.282.604 4.291.417ARA TOPLAM2.185.954.926 1.928.620.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.185.954.926 1.928.620.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.711.348.464 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar153.330.526 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.558.017.938 2.022.839.984Ticari Borçlar0 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 306.142Diğer Borçlar28.276.283 38.670.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.276.283 38.670.907Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 567.146.415 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar4.803.522 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.803.522 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.311.574.684 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.497.529.610 4.728.797.526ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.908.045 562.167.565Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.609.808 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.609.808 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.609.808 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-263.337.686 -478.373.928Net Dönem Karı veya Zararı-477.208.870 215.036.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.908.045 562.167.565TOPLAM KAYNAKLAR5.582.437.655 5.290.965.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.160.429.052 782.480.911 644.564.698 199.539.417Satışların Maliyeti-778.710.024 -486.164.370 -399.388.308 -193.102.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)381.719.028 296.316.541 245.176.390 6.436.848BRÜT KAR (ZARAR)381.719.028 296.316.541 245.176.390 6.436.848Genel Yönetim Giderleri-28.184.945 -28.118.045 -9.969.887 -6.668.910Pazarlama Giderleri-37.676.657 -42.690.318 -12.936.784 -14.956.722Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler287.856.787 79.916.479 109.685.562 -32.972.278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-177.094.235 -27.244.741 -50.548.147 54.819.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)426.619.978 278.179.916 281.407.134 6.658.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar232.334 934.096 -480.548 -547.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)426.852.312 279.114.012 280.926.586 6.111.525Finansman Gelirleri11.608 5.553.979 2.918 1.734.825Finansman Giderleri-904.072.790 -237.932.524 -301.767.418 73.327.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082DÖNEM KARI (ZARARI)-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-477.208.870 46.735.467 -20.837.914 81.174.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54650000 0,05350000 0,02390000 0,09300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-477.259.521 44.094.334 -20.556.976 78.805.004Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-477.259.521 44.094.334 -20.556.976 78.805.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887589BIST