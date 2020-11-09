***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 349.740.424Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 47.813.433 45.172.300 45.172.300Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -479.187.149 47.813.433 394.912.724 394.912.724Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784Transferler0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -50.651 0 0 -479.466.885 -479.517.536 -479.517.536Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.373 -262.837.468 -479.466.885 83.150.248 83.150.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI583.542.697 180.473.012Dönem Karı (Zararı)-479.466.885 47.813.433Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.277.747.327 136.204.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.836.206 3.588.954Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler572.875 394.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler572.875 394.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.575.796 2.118.458Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.197.915.499 367.959.028Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.285 -236.922.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -237.426.783Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler79.285 504.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-232.334 -934.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-214.829.746 -1.550.985Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.114.792 264.191.502Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -269.468.945 -160.664.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)38.289.696 -29.210.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.021.083 -19.260.667Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-65.196.633 -39.705.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.639.845 -16.901.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları583.450.696 182.466.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler92.001 -1.993.639YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.050.275 -420.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri251.766 61.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-293.664 -712.941Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları47.092.173 231.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-465.128.663 -140.334.121Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.073.040.071 490.122.201Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.465.592.938 -624.398.424Ödenen Faiz-72.575.796 -6.057.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.464.309 39.718.515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.464.309 39.718.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.748.254 8.001.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ235.212.563 47.719.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri235.212.563 69.748.254Ticari Alacaklar537.666.083 463.084.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar465.587.424 404.898.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar72.078.659 58.186.296Diğer Alacaklar12.086.229 79.805.528İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar87.318 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.998.911 79.805.528Türev Araçlar0 79.285Stoklar3 1.944.412.873 1.716.529.874Peşin Ödenmiş Giderler3 240.027.155 278.588.094İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler201.929.710 242.277.888İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.097.445 36.310.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.969 4.647Diğer Dönen Varlıklar90.910.002 128.056.656ARA TOPLAM3.060.321.874 2.735.896.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.060.321.874 2.735.896.980DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar72.541.900 72.541.900Ticari Alacaklar102.755.123 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar95.273.997 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.481.126 3.718.981Diğer Alacaklar980.411 978.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar980.411 978.865Stoklar3 645.806.223 604.220.277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.811.571 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.651.951.885 1.699.044.059Maddi Duran Varlıklar4 16.512.760 18.128.585Kullanım Hakkı Varlıkları18.365.771 21.854.347Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 760.411 767.928Peşin Ödenmiş Giderler3 312.625 41.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.523.798.680 2.534.378.352TOPLAM VARLIKLAR5.584.120.554 5.270.275.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.794.202.652 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.594.611 107.180.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.655.608.041 1.420.745.993Ticari Borçlar244.041.920 182.714.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.798.999 22.649.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar224.242.921 160.065.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.413.550 2.321.549Diğer Borçlar12.367.236 11.190.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 11.134.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.890.850 55.878Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 130.291.711 176.068.479Kısa Vadeli Karşılıklar3.015.666 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.015.666 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.280.976 4.285.047ARA TOPLAM2.189.613.711 1.907.430.891TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.189.613.711 1.907.430.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.711.348.464 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar153.330.526 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.558.017.938 2.022.839.984Ticari Borçlar0 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 306.142Diğer Borçlar28.276.283 38.670.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.276.283 38.670.907Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 566.928.326 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar4.803.522 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.803.522 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.311.356.595 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.500.970.306 4.707.607.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.150.248 562.667.786Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.609.808 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.609.808 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.609.808 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-262.837.468 -479.187.149Net Dönem Karı veya Zararı-479.466.885 216.349.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.150.248 562.667.786TOPLAM KAYNAKLAR5.584.120.554 5.270.275.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.151.722.776 767.978.692 644.511.618 185.618.381Satışların Maliyeti-772.168.796 -471.668.788 -399.386.382 -179.182.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)379.553.980 296.309.904 245.125.236 6.435.550BRÜT KAR (ZARAR)379.553.980 296.309.904 245.125.236 6.435.550Genel Yönetim Giderleri-27.827.166 -28.042.056 -9.952.432 -6.645.135Pazarlama Giderleri-37.676.657 -42.251.451 -13.412.163 -14.827.268Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler286.527.697 80.542.354 108.735.163 -32.972.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-176.216.258 -27.303.609 -50.875.752 54.806.128ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)424.361.596 279.255.142 279.620.052 6.797.206Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar232.334 934.096 -480.548 -547.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)424.593.930 280.189.238 279.139.504 6.249.966Finansman Gelirleri11.608 5.553.979 2.918 1.734.822Finansman Giderleri-904.072.423 -237.929.784 -301.767.375 73.327.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595DÖNEM KARI (ZARARI)-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-479.466.885 47.813.433 -22.624.953 81.312.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54910000 0,05480000 0,02590000 0,09310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.651 -2.641.133 280.938 -2.369.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-479.517.536 45.172.300 -22.344.015 78.943.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-479.517.536 45.172.300 -22.344.015 78.943.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887590BIST