***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 0 -196.892.497 196.882.437 -10.060 -10.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 215.036.241 211.613.920 211.613.920Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 562.167.565Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 562.167.565Transferler0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -93.322 0 0 150.332.540 150.239.219 150.239.219Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.373 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI798.595.131 81.124.295Dönem Karı (Zararı)150.332.540 215.036.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler395.426.634 3.643.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44543 9.997.422 7.044.525Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler700.953 -146.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler700.953 -146.131Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.575.440 105.868.917Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.070.538.912 330.435.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-702.858.920 -438.614.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -702.938.205 -438.535.477Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 79.285 -79.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -527.173 -944.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler252.879.699 -136.204.133Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.414.882 246.188.112Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 299.099.561 100.545.520Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.770.790 -52.738.154Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.841.121 36.637.994Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-87.850.536 -399.003.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.145.461 -67.834.446Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları798.638.873 82.476.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-43.742 -1.351.722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-93.285.265 6.084.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44543 251.766 308.132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları44543 -675.507 -617.053Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.861.524 6.393.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-705.637.263 -24.254.384Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.776.677.870 1.530.227.853Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.464.739.693 -1.507.688.838Türev Araçlardan Nakit Çıkışları8 0 -6.057.898Ödenen Faiz-17.575.440 -40.735.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.397 62.954.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.397 62.954.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.421.760 8.466.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.094.363 71.421.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.094.363 71.421.760Ticari Alacaklar6 446.577.426 446.134.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar369.555.633 373.157.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar77.021.793 72.977.681Diğer Alacaklar7 23.248.951 79.664.155İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.766.520 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.482.431 79.664.155Türev Araçlar8 0 79.285Stoklar9 1.481.749.415 1.730.798.094Peşin Ödenmiş Giderler17 415.722.085 294.261.536İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.332.907 36.310.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler384.389.178 257.951.329Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 7.715 4.647Diğer Dönen Varlıklar18 82.149.642 132.892.669ARA TOPLAM2.520.549.597 2.755.257.097Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.538.504.777 2.755.257.097DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 92.364.415 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar82.830.380 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.534.035 3.718.981Diğer Alacaklar7 1.044.000 980.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.044.000 980.101Türev Araçlar8 0 0Stoklar9 628.779.710 678.830.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 14.106.410 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.494.843.787 1.699.044.058Maddi Duran Varlıklar12 16.344.374 17.328.844Kullanım Hakkı Varlıkları13 19.431.062 21.854.344Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 786.243 827.664Peşin Ödenmiş Giderler17 351.623 41.382Diğer Duran Varlıklar18 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.268.051.624 2.535.707.994TOPLAM VARLIKLAR5.806.556.401 5.290.965.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.854.157.664 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları135.711.101 112.422.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.718.446.563 1.415.504.381Ticari Borçlar6 270.182.660 196.035.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32.668.450 24.931.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar237.514.210 171.103.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.292.663 2.336.405Diğer Borçlar7 10.543.595 11.193.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 11.193.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar67.209 0Türev Araçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 156.332.410 183.913.331Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.205.497 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.205.497 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.323.984 4.291.417ARA TOPLAM2.300.038.473 1.928.620.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.300.038.473 1.928.620.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.232.950.024 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.398.881 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.106.551.143 2.022.839.984Ticari Borçlar6 0 306.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 306.142Diğer Borçlar7 30.298.104 38.670.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.319.291 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.978.813 38.670.907Türev Araçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 526.078.576 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.784.440 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.784.440 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.794.111.144 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.094.149.617 4.728.797.526ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar712.406.784 562.167.565Ödenmiş Sermaye21 873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.652.479 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.652.479 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.652.479 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.374 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-263.337.687 -478.373.928Net Dönem Karı veya Zararı150.332.540 215.036.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR712.406.784 562.167.565TOPLAM KAYNAKLAR5.806.556.401 5.290.965.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.988.371.425 1.712.508.229Satışların Maliyeti22 -1.211.651.077 -1.170.591.706TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)776.720.348 541.916.523BRÜT KAR (ZARAR)776.720.348 541.916.523Genel Yönetim Giderleri23 -38.229.732 -41.528.220Pazarlama Giderleri23 -53.417.667 -80.916.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 424.615.622 270.176.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -259.934.426 -164.209.179Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 280.635.474 167.015.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.130.389.619 692.455.154Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 527.173 944.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.130.916.792 693.399.371Finansman Gelirleri28 15.350 6.160.418Finansman Giderleri29 -980.599.602 -484.523.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)150.332.540 215.036.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.332.540 215.036.244DÖNEM KARI (ZARARI)150.332.540 215.036.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları150.332.540 215.036.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.322 -3.422.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-93.322 -3.422.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.322 -3.422.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.239.218 211.613.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları150.239.218 211.613.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910641BIST