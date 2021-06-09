***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784Transferler0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.510.922 -110.443.072 -110.443.072Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Transferler0 0 0 0 0 0 0 148.240.228 -148.240.228 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.912.659 1.099.398.902 1.099.398.902Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 109.007.453 -113.089.921 1.098.912.659 1.811.872.991 1.811.872.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.914.147 114.634.192Dönem Karı (Zararı)1.098.912.659 -110.510.922Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.059.125.931 326.940.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.481.365 2.367.938Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.231.320 -195.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.231.320 -195.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler91.661.793 17.369.933Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler384.102.166 307.275.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.539.602.575 122.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.539.602.575 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 122.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler46.831.299 -101.916.370Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.704.839 -2.319.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -45.527.667 -163.308.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-54.142.348 34.077.233Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.174.339 -12.775.334Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)70.708.280 -41.302.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.323.534 83.711.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.618.027 114.513.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler296.120 120.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI255.953.518 187.584Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-2.088.427.285 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 237.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-642.709 -49.843Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 2.345.023.512 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-366.876.297 -103.546.168Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.019.566.591 536.621.819Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.294.781.095 -621.776.394Ödenen Faiz-91.661.793 -18.391.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.008.632 11.275.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.008.632 11.275.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.613.039 69.748.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.604.407 81.023.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri46.604.407 70.613.039Ticari Alacaklar428.939.837 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar368.056.248 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.883.589 77.021.793Diğer Alacaklar45.793.219 23.254.326İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.771.720 2.771.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.021.499 20.482.606Stoklar3 1.558.030.369 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 469.867.121 415.726.168İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.885.171 31.336.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler430.981.950 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.703 7.715Diğer Dönen Varlıklar36.191.801 82.144.415ARA TOPLAM2.585.436.457 2.520.072.504Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.585.436.457 2.538.027.684DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2.088.969.185 541.900Ticari Alacaklar165.706.843 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar156.367.482 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.339.361 9.534.035Diğer Alacaklar1.039.420 1.044.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.039.420 1.044.000Stoklar3 598.026.423 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.106.410 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.689.422.850 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 15.062.293 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları17.292.565 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 692.757 787.014Peşin Ödenmiş Giderler353.018 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.590.671.764 3.268.594.295TOPLAM VARLIKLAR7.176.108.221 5.806.621.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.632.962.612 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.935.456 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.590.027.156 1.718.446.563Ticari Borçlar282.355.906 270.181.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11.693.041 32.667.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar270.662.865 237.513.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.588.783 2.292.663Diğer Borçlar87.507.585 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar67.073.610 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.433.975 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 183.884.752 156.332.152Kısa Vadeli Karşılıklar3.721.829 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.721.829 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.071.300 3.323.608ARA TOPLAM2.198.092.767 2.300.036.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.198.092.767 2.300.036.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.562.356.559 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar229.522.182 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.332.834.377 2.106.551.143Diğer Borçlar29.538.463 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.369.297 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.169.166 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)569.234.256 526.078.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)569.234.256 526.078.576Uzun Vadeli Karşılıklar5.013.185 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.013.185 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.166.142.463 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.364.235.230 5.094.147.890ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.811.872.991 712.474.089Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.166.236 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.166.236 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.166.236 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.007.453 109.007.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.089.921 -261.330.149Net Dönem Karı veya Zararı1.098.912.659 148.240.228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.811.872.991 712.474.089TOPLAM KAYNAKLAR7.176.108.221 5.806.621.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat350.142.422 415.118.263Satışların Maliyeti-311.815.570 -328.822.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.326.852 86.295.691BRÜT KAR (ZARAR)38.326.852 86.295.691Genel Yönetim Giderleri-12.022.060 -8.669.516Pazarlama Giderleri-17.046.385 -12.437.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler147.008.264 112.943.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-143.908.922 -79.275.965Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.539.602.575 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.960.324 98.857.111FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.960.324 98.857.111Finansman Gelirleri20.361 1.838Finansman Giderleri-453.068.026 -209.369.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.098.912.659 -110.510.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.098.912.659 -110.510.922DÖNEM KARI (ZARARI)1.098.912.659 -110.510.922Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.098.912.659 -110.510.922Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar486.243 67.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)486.243 67.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)486.243 67.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.099.398.902 -110.443.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.099.398.902 -110.443.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941544BIST