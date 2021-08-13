***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331.589 0 0 -456.370.956 -456.702.545 -456.702.545Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -456.370.956 -456.370.956 -456.370.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331.589 0 0 0 -331.589 -331.589Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.374 -263.337.698 -456.370.956 105.465.021 105.465.021Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784Transferler0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 588.783 0 0 1.220.390.460 1.220.979.243 1.220.979.243Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 1.220.390.460 1.220.390.460 1.220.390.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 588.783 0 0 0 588.783 588.783Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 108.855.374 -113.005.147 1.220.390.460 1.933.386.027 1.933.386.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI669.065.278 224.912.589Dönem Karı (Zararı)1.220.390.460 -456.370.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.112.528.707 623.361.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.994.653 4.562.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-265.482 89.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-265.482 89.175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 40.252.766 68.541.241Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler610.262.570 550.758.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.765.823.715 122.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.765.823.715 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 122.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-949.499 -712.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler558.068.366 58.258.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.015.756 -116.173.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -35.281.996 -73.699.797Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -73.440.396 40.068.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler183.879.410 -94.134.068Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 433.204.042 235.620.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.723.062 66.576.590Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları665.930.119 225.249.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3.135.159 -336.562YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI285.275.385 4.579.134Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları949.499 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 237.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.907.785 -200.293Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 286.233.671 4.542.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-631.247.608 -205.839.338Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.743.727.957 970.577.625Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.334.722.799 -1.107.832.084Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -43.638Ödenen Faiz-40.252.766 -68.541.241YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)323.093.055 23.652.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)323.093.055 23.652.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.094.363 71.421.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ394.187.418 95.074.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.1 422.893.371 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar365.487.338 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar57.406.033 77.021.793Diğer Alacaklar45.029.396 23.248.951İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.766.520 2.766.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.262.876 20.482.431Stoklar3 1.584.927.234 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 489.090.096 415.722.085İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.599.619 31.332.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler450.490.477 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar52.171 7.715Diğer Dönen Varlıklar18.816.532 82.149.642ARA TOPLAM2.954.996.219 2.520.549.597Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.954.996.219 2.538.504.777DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar151.064.226 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar141.479.887 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.584.339 9.534.035Diğer Alacaklar1.039.315 1.044.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.039.315 1.044.000Stoklar3 560.883.887 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.055.909 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 3.974.433.832 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 17.204.261 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları15.284.821 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 745.661 786.243Peşin Ödenmiş Giderler3 424.008 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.736.135.920 3.268.051.624TOPLAM VARLIKLAR7.691.132.139 5.806.556.401KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 600.951.069 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.396.138 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar555.554.931 1.718.446.563Ticari Borçlar454.062.070 270.182.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.458.691 32.668.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar434.603.379 237.514.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.250.256 2.292.663Diğer Borçlar34.031.584 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.555.198 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 227.993.428 156.332.410Kısa Vadeli Karşılıklar3.418.781 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.418.781 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.766.437 3.323.984ARA TOPLAM1.334.473.625 2.300.038.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.334.473.625 2.300.038.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 3.504.184.278 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar243.619.220 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.260.565.058 2.106.551.143Diğer Borçlar26.571.379 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.192.344 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 887.622.373 526.078.576Uzun Vadeli Karşılıklar4.894.457 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.894.457 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.423.272.487 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.757.746.112 5.094.149.617ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.933.386.027 712.406.784Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.063.696 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.063.696 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.063.696 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.374 108.855.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.005.147 -263.337.687Net Dönem Karı veya Zararı1.220.390.460 150.332.540TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.933.386.027 712.406.784TOPLAM KAYNAKLAR7.691.132.139 5.806.556.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat643.577.732 515.864.354 293.435.310 100.070.844Satışların Maliyeti-501.766.099 -379.321.716 -189.951.396 -50.499.144TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.811.633 136.542.638 103.483.914 49.571.700BRÜT KAR (ZARAR)141.811.633 136.542.638 103.483.914 49.571.700Genel Yönetim Giderleri-32.018.153 -18.215.058 -19.989.485 -9.438.053Pazarlama Giderleri-38.174.275 -24.739.873 -21.106.597 -12.061.126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler289.748.133 178.171.225 142.739.869 65.102.688Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-240.849.188 -126.546.088 -96.940.266 -46.338.146Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.765.823.715 0 226.221.140 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.886.341.865 145.212.844 334.408.575 46.837.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar949.499 712.882 949.499 712.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.887.291.364 145.925.726 335.358.074 47.549.945Finansman Gelirleri625.862 8.690 605.501 6.852Finansman Giderleri-667.526.766 -602.305.372 -214.458.731 -392.935.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554DÖNEM KARI (ZARARI)1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,39760000 -0,52260000 0,13910000 -0,39550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar588.783 -331.589 102.540 -399.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)588.783 -331.589 102.540 -399.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)588.783 -331.589 102.540 -399.439TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.220.979.243 -456.702.545 121.607.384 -345.777.993Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.220.979.243 -456.702.545 121.607.384 -345.777.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958165BIST