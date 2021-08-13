***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784Transferler216.347.602 -216.347.602 -457.173.521 -457.173.521Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.589 -456.841.932 -456.841.932 -456.841.932Dönem Karı (Zararı)-456.841.932 -331.589 -331.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-331.589Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.373 -262.837.468 -456.841.932 105.494.263 105.494.263Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Transferler148.240.228 -148.240.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)588.783 997.731.976 998.320.759 998.320.759Dönem Karı (Zararı)997.731.976 997.731.976 997.731.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)588.783 588.783 588.783Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 109.007.453 -113.089.921 997.731.976 1.710.794.848 1.710.794.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI580.164.721 218.890.453Dönem Karı (Zararı)997.731.976 -456.841.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-886.343.236 623.313.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 3.958.984 4.558.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-265.482 89.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-265.482 89.175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.252.766 68.541.241Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler610.262.570 550.758.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.539.602.575 79.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.539.602.575 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 79.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-949.499 -712.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler465.876.137 52.799.293Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.031.499 4.161.407Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-290.974 -80.239.099Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-67.702.321 33.779.039Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler175.329.727 -12.406.006Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)306.813.545 42.350.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.757.659 65.152.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları577.264.877 219.271.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler2.899.844 -380.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI277.549.645 4.579.134Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-2.088.427.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 237.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -696.582 -200.293Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.366.673.512 4.542.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-631.247.607 -205.795.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.743.727.957 970.577.625Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.334.722.798 -1.107.832.084Ödenen Faiz-40.252.766 -68.541.241YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)226.466.759 17.673.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)226.466.759 17.673.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.613.039 69.748.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ297.079.798 87.422.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri297.079.799 70.613.039Ticari Alacaklar424.909.114 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar367.503.081 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar57.406.033 77.021.793Diğer Alacaklar45.034.596 23.254.326İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.771.720 2.771.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.262.876 20.482.606Stoklar3 1.584.927.234 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 483.356.646 415.726.168İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.606.534 31.336.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler444.750.112 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24.275 7.715Diğer Dönen Varlıklar14.957.835 82.144.415ARA TOPLAM2.850.289.499 2.520.072.504Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.850.289.499 2.538.027.684DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2.088.969.185 541.900Ticari Alacaklar151.064.226 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar141.479.887 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.584.339 9.534.035Diğer Alacaklar1.039.315 1.044.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.039.315 1.044.000Stoklar3 525.892.865 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.055.909 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.667.772.850 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 16.029.401 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları15.284.821 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 745.757 787.014Peşin Ödenmiş Giderler3 423.466 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.482.277.795 3.268.594.295TOPLAM VARLIKLAR7.332.567.294 5.806.621.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 600.951.069 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.396.138 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları555.554.931 1.718.446.563Ticari Borçlar445.511.294 270.181.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.438.155 32.667.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar426.073.139 237.513.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.014.941 2.292.663Diğer Borçlar34.708.879 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.336.026 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.372.853 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 227.993.428 156.332.152Kısa Vadeli Karşılıklar3.418.781 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.418.781 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.148.524 3.323.608ARA TOPLAM1.325.746.916 2.300.036.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.325.746.916 2.300.036.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 3.504.184.278 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar243.619.220 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.260.565.058 2.106.551.143Diğer Borçlar25.715.950 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.336.915 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 761.230.845 526.078.576Uzun Vadeli Karşılıklar4.894.457 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.894.457 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.296.025.530 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.621.772.446 5.094.147.890ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.710.794.848 712.474.089Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.063.696 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.063.696 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.063.696 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.007.453 109.007.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.089.921 -261.330.149Net Dönem Karı veya Zararı997.731.976 148.240.228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.710.794.848 712.474.089TOPLAM KAYNAKLAR7.332.567.294 5.806.621.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat643.577.732 507.211.158 293.435.310 92.092.895Satışların Maliyeti-501.772.265 -372.782.414 -189.956.695 -43.959.842TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.805.467 134.428.744 103.478.615 48.133.053BRÜT KAR (ZARAR)141.805.467 134.428.744 103.478.615 48.133.053Genel Yönetim Giderleri-30.432.435 -17.874.734 -18.410.375 -9.205.218Pazarlama Giderleri-34.589.469 -24.264.494 -17.543.084 -11.827.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler288.111.680 177.792.534 141.103.416 64.848.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-240.282.592 -125.340.506 -96.373.670 -46.064.541Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.539.602.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.664.215.226 144.741.544 112.254.902 45.884.433Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar949.499 712.882 949.499 712.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.665.164.725 145.454.426 113.204.401 46.597.315Finansman Gelirleri94.008 8.690 73.647 6.852Finansman Giderleri-667.526.757 -602.305.048 -214.458.731 -392.935.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010DÖNEM KARI (ZARARI)997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları997.731.976 -456.841.932 -101.180.683 -346.331.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,14260000 -0,52320000 -0,11590000 -0,39660000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar588.783 -331.589 102.540 -399.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)588.783 -331.589 102.540 -399.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)588.783 -331.589 102.540 -399.439TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)998.320.759 -457.173.521 -101.078.143 -346.730.449Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları998.320.759 -457.173.521 -101.078.143 -346.730.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958166BIST