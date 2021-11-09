***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784Transferler216.347.602 -216.347.602Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.651 -479.466.885 -479.517.536 -479.517.536Dönem Karı (Zararı)-479.466.885 -479.466.885 -479.466.885Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.651 -50.651 -50.651Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 4.609.808 108.855.373 -262.837.468 -479.466.885 83.150.248 83.150.248Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Transferler148.240.228 -148.240.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.115 1.584.755.270 1.586.066.385 1.586.066.385Dönem Karı (Zararı)1.584.755.270 1.584.755.270 1.584.755.270Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.115 1.311.115 1.311.115Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.630.000 30.424.189 37.054.189 37.054.189Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -74.660.459 92.844.112 -3.341.364 109.007.453 1.584.755.270 2.335.594.663 2.335.594.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI727.317.230 583.542.697Dönem Karı (Zararı)1.584.755.270 -479.466.885Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.027.129.775 1.277.747.327Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 6.169.306 6.836.206Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.545.185 572.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.545.185 572.875Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.400.780 72.575.796Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler631.061.726 1.197.915.499Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.697.282.575 79.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.539.602.575Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-157.680.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 79.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler66.173 -232.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler166.540.854 -214.829.746Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-213.300.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.228.402 -74.114.792Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler83.527.675 -269.468.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-92.154.812 38.289.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.124.495 61.021.083Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)294.729.326 -65.196.633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.842.572 94.639.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları724.166.349 583.450.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3.150.881 92.001YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI835.883.021 47.050.275Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-1.573.970.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 251.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -770.027 -293.664Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.410.623.512 47.092.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.466.364.500 -465.128.663İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.054.189 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.589.081.875 1.073.040.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.058.099.784 -1.465.592.938Ödenen Faiz-34.400.780 -72.575.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.835.751 165.464.309NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.835.751 165.464.309DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.613.039 69.748.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.448.790 235.212.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri167.448.789 70.613.039Finansal Yatırımlar370.980.000Ticari Alacaklar451.059.855 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar377.180.690 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.879.165 77.021.793Diğer Alacaklar15.646.650 23.254.326İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.771.720 2.771.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.874.930 20.482.606Stoklar3 1.493.498.214 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 505.231.729 415.726.168İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.454.255 31.336.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler457.777.474 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar69.997 7.715Diğer Dönen Varlıklar16.499.055 82.144.415ARA TOPLAM3.020.434.289 2.520.072.504Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.020.434.289 2.538.027.684DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.574.512.364 541.900Ticari Alacaklar139.110.388 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar134.907.594 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.202.794 9.534.035Diğer Alacaklar1.022.896 1.044.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.022.896 1.044.000Stoklar3 533.503.236 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.040.237 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.623.822.850 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 15.631.479 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları13.395.807 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 724.783 787.014Peşin Ödenmiş Giderler3 3.000.874 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.918.764.914 3.268.594.295TOPLAM VARLIKLAR6.939.199.203 5.806.621.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 456.301.560 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.168.850 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları410.132.710 1.718.446.563Ticari Borçlar304.306.062 270.181.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16.214.412 32.667.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar288.091.650 237.513.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.821.314 2.292.663Diğer Borçlar21.150.603 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.674.217 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 251.733.217 156.332.152Kısa Vadeli Karşılıklar3.090.963 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.090.963 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.396.058 3.323.608ARA TOPLAM1.056.799.777 2.300.036.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.056.799.777 2.300.036.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.791.438.843 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar243.498.821 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.547.940.022 2.106.551.143Diğer Borçlar25.294.179 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.915.144 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 725.406.837 526.078.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)725.406.837 526.078.576Uzun Vadeli Karşılıklar4.664.904 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.664.904 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.546.804.763 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.603.604.540 5.094.147.890ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.335.594.663 712.474.089Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-74.660.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.844.112 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.341.364 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.341.364 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.341.364 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.007.453 109.007.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.089.921 -261.330.149Net Dönem Karı veya Zararı1.584.755.270 148.240.228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.335.594.663 712.474.089TOPLAM KAYNAKLAR6.939.199.203 5.806.621.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat933.812.892 1.151.722.776 290.235.160 644.511.618Satışların Maliyeti-681.890.520 -772.168.796 -180.118.255 -399.386.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.922.372 379.553.980 110.116.905 245.125.236BRÜT KAR (ZARAR)251.922.372 379.553.980 110.116.905 245.125.236Genel Yönetim Giderleri-68.869.209 -27.827.166 -38.436.774 -9.952.432Pazarlama Giderleri-51.209.041 -37.676.657 -16.619.572 -13.412.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler973.875.757 286.527.697 685.764.077 108.735.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-334.892.794 -176.216.258 -94.610.202 -50.875.752Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.539.602.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.310.429.660 424.361.596 646.214.434 279.620.052Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-66.173 232.334 -1.015.672 -480.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.310.363.487 424.593.930 645.198.762 279.139.504Finansman Gelirleri743.585 11.608 649.577 2.918Finansman Giderleri-726.351.802 -904.072.423 -58.825.045 -301.767.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953DÖNEM KARI (ZARARI)1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,81490000 -0,54910000 0,67230000 -0,02590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.311.115 -50.651 722.332 280.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.311.115 -50.651 722.332 280.938Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.311.115 -50.651 722.332 280.938TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.586.066.385 -479.517.536 587.745.626 -22.344.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.586.066.385 -479.517.536 587.745.626 -22.344.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976634BIST