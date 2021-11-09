***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:04
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784
Transferler
216.347.602 -216.347.602
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.651 -479.466.885 -479.517.536 -479.517.536
Dönem Karı (Zararı)
-479.466.885 -479.466.885 -479.466.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.651 -50.651 -50.651
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 4.609.808 108.855.373 -262.837.468 -479.466.885 83.150.248 83.150.248
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089
Transferler
148.240.228 -148.240.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.115 1.584.755.270 1.586.066.385 1.586.066.385
Dönem Karı (Zararı)
1.584.755.270 1.584.755.270 1.584.755.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.115 1.311.115 1.311.115
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.630.000 30.424.189 37.054.189 37.054.189
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -74.660.459 92.844.112 -3.341.364 109.007.453 1.584.755.270 2.335.594.663 2.335.594.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
727.317.230 583.542.697
Dönem Karı (Zararı)
1.584.755.270 -479.466.885
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.027.129.775 1.277.747.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 6.169.306 6.836.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.545.185 572.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.545.185 572.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.400.780 72.575.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
631.061.726 1.197.915.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.697.282.575 79.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539.602.575
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-157.680.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 79.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
66.173 -232.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
166.540.854 -214.829.746
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-213.300.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.228.402 -74.114.792
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.527.675 -269.468.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.154.812 38.289.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.124.495 61.021.083
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
294.729.326 -65.196.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.842.572 94.639.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
724.166.349 583.450.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3.150.881 92.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
835.883.021 47.050.275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.573.970.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 251.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -770.027 -293.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.410.623.512 47.092.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.466.364.500 -465.128.663
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.054.189 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.589.081.875 1.073.040.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.058.099.784 -1.465.592.938
Ödenen Faiz
-34.400.780 -72.575.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.835.751 165.464.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.835.751 165.464.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.613.039 69.748.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.448.790 235.212.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
167.448.789 70.613.039
Finansal Yatırımlar
370.980.000
Ticari Alacaklar
451.059.855 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
377.180.690 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.879.165 77.021.793
Diğer Alacaklar
15.646.650 23.254.326
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.771.720 2.771.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.874.930 20.482.606
Stoklar
3 1.493.498.214 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 505.231.729 415.726.168
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.454.255 31.336.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
457.777.474 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
69.997 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
16.499.055 82.144.415
ARA TOPLAM
3.020.434.289 2.520.072.504
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.020.434.289 2.538.027.684
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.574.512.364 541.900
Ticari Alacaklar
139.110.388 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
134.907.594 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.202.794 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.022.896 1.044.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.022.896 1.044.000
Stoklar
3 533.503.236 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.040.237 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.623.822.850 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 15.631.479 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.395.807 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 724.783 787.014
Peşin Ödenmiş Giderler
3 3.000.874 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.918.764.914 3.268.594.295
TOPLAM VARLIKLAR
6.939.199.203 5.806.621.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 456.301.560 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.168.850 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
410.132.710 1.718.446.563
Ticari Borçlar
304.306.062 270.181.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.214.412 32.667.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
288.091.650 237.513.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.821.314 2.292.663
Diğer Borçlar
21.150.603 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.674.217 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 251.733.217 156.332.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.090.963 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.090.963 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.396.058 3.323.608
ARA TOPLAM
1.056.799.777 2.300.036.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.799.777 2.300.036.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.791.438.843 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.498.821 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.547.940.022 2.106.551.143
Diğer Borçlar
25.294.179 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.915.144 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 725.406.837 526.078.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
725.406.837 526.078.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.664.904 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.664.904 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.546.804.763 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.603.604.540 5.094.147.890
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.335.594.663 712.474.089
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-74.660.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.844.112 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.341.364 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.341.364 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.341.364 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
109.007.453 109.007.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.089.921 -261.330.149
Net Dönem Karı veya Zararı
1.584.755.270 148.240.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.335.594.663 712.474.089
TOPLAM KAYNAKLAR
6.939.199.203 5.806.621.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
933.812.892 1.151.722.776 290.235.160 644.511.618
Satışların Maliyeti
-681.890.520 -772.168.796 -180.118.255 -399.386.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.922.372 379.553.980 110.116.905 245.125.236
BRÜT KAR (ZARAR)
251.922.372 379.553.980 110.116.905 245.125.236
Genel Yönetim Giderleri
-68.869.209 -27.827.166 -38.436.774 -9.952.432
Pazarlama Giderleri
-51.209.041 -37.676.657 -16.619.572 -13.412.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
973.875.757 286.527.697 685.764.077 108.735.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-334.892.794 -176.216.258 -94.610.202 -50.875.752
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.539.602.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.310.429.660 424.361.596 646.214.434 279.620.052
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-66.173 232.334 -1.015.672 -480.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.310.363.487 424.593.930 645.198.762 279.139.504
Finansman Gelirleri
743.585 11.608 649.577 2.918
Finansman Giderleri
-726.351.802 -904.072.423 -58.825.045 -301.767.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.584.755.270 -479.466.885 587.023.294 -22.624.953
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,81490000 -0,54910000 0,67230000 -0,02590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.311.115 -50.651 722.332 280.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.586.066.385 -479.517.536 587.745.626 -22.344.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.586.066.385 -479.517.536 587.745.626 -22.344.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976634
BIST