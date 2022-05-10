***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.698 150.332.540 712.406.784 712.406.784Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.885.616 1.099.371.859 1.099.371.859Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)486.243 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve F 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 108.855.374 -113.005.147 1.098.885.616 1.811.778.643 1.811.778.643Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.660.838 175.386.673 179.934.693 3.200.065.874 4.348.197.000 548.262.122 4.896.459.122Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 9.062.789 3.191.003.085 -3.200.065.874 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 505.105 203.650.084 204.155.189 4.247.475 208.402.664Dönem Karı (Zararı)203.650.084 4.246.832 207.896.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)505.105 643 505.748Sermaye Arttırımı505.105 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.155.733 184.449.462 3.370.937.778 203.650.084 4.552.352.189 552.509.597 5.104.861.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI453.244.245 384.102.166Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-429.743.570 -1.539.602.575Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.539.602.575Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-429.743.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-523.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.372.632 41.241.238Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.297.938Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler134.975.517 -55.704.839Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -99.422.958 -74.192.967Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -123.018.392 -54.184.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.632.594 15.196.275Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)189.376.976 147.530.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.203.855 62.596.928Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları292.993.065 81.000.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler397.564 296.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.638.323 271.072.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri409.644Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 409.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -412.556 -642.709Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 31.735.656Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -55.371.067 271.715.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.665.718 -366.876.298Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 464.837.831 2.019.566.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -413.698.301 -2.294.781.096Ödenen Faiz3 -34.473.812 -91.661.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)286.418.024 -14.507.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)286.418.024 -14.507.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ520.978.077 71.094.363DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ807.396.101 56.586.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri807.396.101 520.978.077Finansal Yatırımlar986.445.632 560.000.000Ticari Alacaklar329.547.860 470.309.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar169.008.381 359.291.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar160.539.479 111.018.067Diğer Alacaklar7.880.746 8.130.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.766.520 2.766.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.114.226 5.363.771Stoklar3 1.332.994.991 1.297.035.835Peşin Ödenmiş Giderler3 927.446.062 804.462.365İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler107.933.994 67.933.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler819.512.068 736.528.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar667.278 190.793Diğer Dönen Varlıklar80.018.747 50.744.884ARA TOPLAM4.472.397.417 3.711.852.202Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.472.397.417 3.711.852.202DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar127.268.950 121.482.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar126.461.504 119.209.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar807.446 2.272.648Diğer Alacaklar1.052.497 1.060.427İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.052.497 1.060.427Stoklar3 648.123.262 584.659.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.378.686 14.855.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 6.881.467.770 6.857.832.360Maddi Duran Varlıklar4 15.623.004 16.038.446Kullanım Hakkı Varlıkları12.794.108 14.371.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 882.295 911.159Peşin Ödenmiş Giderler3 300.052 265.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.702.890.624 7.611.476.872TOPLAM VARLIKLAR12.175.288.041 11.323.329.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 1.135.477.432 573.835.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.268.275 68.725.798İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.042.209.157 505.109.547Ticari Borçlar143.648.959 208.281.553İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.095.413 20.603.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar140.553.546 187.678.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.127.425 2.956.111Diğer Borçlar13.144.944 13.133.847İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.489.481 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.655.463 2.657.461Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 224.832.106 318.714.943İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 119.213.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)224.832.106 199.501.677Kısa Vadeli Karşılıklar3.798.640 3.332.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.798.640 3.332.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.743.255 20.486.954ARA TOPLAM1.539.772.761 1.140.741.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.539.772.761 1.140.741.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 3.972.296.423 4.014.481.430İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar379.471.238 355.917.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.592.825.185 3.658.563.784Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar35.436.712 32.278.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.056.343 1.379.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.380.369 30.899.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 1.516.291.442 1.233.031.629İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.321.652.878 1.032.364.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)194.638.564 200.667.233Uzun Vadeli Karşılıklar6.628.917 6.336.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.628.917 6.336.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.530.653.494 5.286.128.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.070.426.255 6.426.869.952ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.552.352.189 4.348.197.000Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-66.531.299 -66.531.299Paylara İlişkin Primler (İskontolar)126.922.325 126.922.325Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.155.733 -7.660.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.155.733 -7.660.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.155.733 -7.660.838Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler184.449.462 175.386.673Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.370.937.778 179.934.693Net Dönem Karı veya Zararı203.650.084 3.200.065.874Kontrol Gücü Olmayan Paylar552.509.597 548.262.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.104.861.786 4.896.459.122TOPLAM KAYNAKLAR12.175.288.041 11.323.329.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat165.006.085 350.142.422Satışların Maliyeti-87.463.410 -311.814.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.542.675 38.327.719BRÜT KAR (ZARAR)77.542.675 38.327.719Genel Yönetim Giderleri-17.796.659 -12.028.668Pazarlama Giderleri-30.014.945 -17.067.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler353.224.531 147.008.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-117.835.203 -143.908.922Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 1.539.602.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)265.120.399 1.551.933.290Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler426.445.632Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-64.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar523.385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)692.024.854 1.551.933.290Finansman Gelirleri22.527.305 20.361Finansman Giderleri-506.655.243 -453.068.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)207.896.916 1.098.885.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.896.916 1.098.885.616DÖNEM KARI (ZARARI)207.896.916 1.098.885.616Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.246.832 0Ana Ortaklık Payları203.650.084 1.098.885.616Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,23320000 1,25850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar505.748 486.243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)505.748 486.243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)505.748 486.243TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)208.402.664 1.099.371.859Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.247.475 0Ana Ortaklık Payları204.155.189 1.099.371.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028744BIST