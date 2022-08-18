***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:48
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 588.783 0 0 1.220.390.460 1.220.979.243 1.220.979.243
Dönem Karı (Zararı)
1.220.390.460 1.220.390.460 1.220.390.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
588.783 588.783 588.783
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Or 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 108.855.374 -113.005.147 1.220.390.460 1.933.386.027 1.933.386.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.660.838 175.386.673 179.934.693 3.200.065.874 4.348.197.000 548.262.122 4.896.459.122
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
626.806.568 0 0 0 0 0 79.691.893 2.478.567.413 -3.200.065.874 -15.000.000 15.000.000 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 312.731 249.932.966 250.245.697 15.261.634 265.507.331
Dönem Karı (Zararı)
249.932.966 249.932.966 15.262.812 265.195.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
312.731 312.731 -1.178 311.553
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.348.107 255.078.566 2.658.502.106 249.932.966 4.583.442.697 578.523.756 5.161.966.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
335.277.446 669.065.278
Dönem Karı (Zararı)
265.195.778 1.220.390.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-467.324.607 -1.112.528.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.522.311 3.994.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
720.255 -265.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
720.255 -265.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 -20.567.204 40.252.766
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
381.133.705 610.262.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -832.040.000 -1.765.823.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-832.040.000 -1.765.823.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-93.674 -949.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
538.239.989 558.068.366
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.587.938 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
219.497.964 -35.015.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -393.249.390 -35.281.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 260.932.944 -73.440.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.608.024 183.879.410
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 560.304.962 433.204.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.226.405 84.723.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
336.111.160 665.930.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-833.714 3.135.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-556.296.160 285.275.385
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
949.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.425 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 196.425 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.456.928 -1.907.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 31.735.656 286.233.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.731.651 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-453.039.662 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.922.393 -631.247.608
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.632.807.595 3.743.727.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.670.297.192 -4.334.722.799
Ödenen Faiz
20.567.204 -40.252.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.941.107 323.093.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.941.107 323.093.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
520.978.077 71.094.363
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
283.036.970 394.187.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
283.036.970 520.978.077
Finansal Yatırımlar
1.837.491.724 560.000.000
Ticari Alacaklar
238.112.210 470.309.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
61.222.588 359.291.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
176.889.622 111.018.067
Diğer Alacaklar
8.068.405 8.130.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.982.228 2.766.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.086.177 5.363.771
Stoklar
3 1.513.621.744 1.297.035.835
Peşin Ödenmiş Giderler
3 542.611.301 804.462.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
106.523.402 67.933.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
436.087.899 736.528.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.210.089 190.793
Diğer Dönen Varlıklar
125.433.916 50.744.884
ARA TOPLAM
4.549.586.359 3.711.852.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.549.586.359 3.711.852.202
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
134.182.153 121.482.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
131.377.015 119.209.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.805.138 2.272.648
Diğer Alacaklar
1.516.040 1.060.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.516.040 1.060.427
Stoklar
3 761.322.941 584.659.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.948.975 14.855.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 6.959.828.354 6.857.832.360
Maddi Duran Varlıklar
4 16.118.722 16.038.446
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.860.729 14.371.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 841.844 911.159
Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.183.477 265.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.900.803.235 7.611.476.872
TOPLAM VARLIKLAR
12.450.389.594 11.323.329.074
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
402.743.027 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
402.743.027
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
822.239.769 573.835.345
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.822.995 68.725.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
707.416.774 505.109.547
Ticari Borçlar
147.673.529 208.281.553
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.459.137 20.603.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
142.214.392 187.678.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.441.435 2.956.111
Diğer Borçlar
13.135.427 13.133.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.492.113 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.643.314 2.657.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 283.831.030 318.714.943
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
436.010 119.213.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
283.395.020 199.501.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.383.872 3.332.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.383.872 3.332.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.839.143 20.486.954
ARA TOPLAM
1.690.287.232 1.140.741.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.690.287.232 1.140.741.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.706.978.087 4.014.481.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.568.593 355.917.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.287.409.494 3.658.563.784
Diğer Borçlar
55.953.613 32.278.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.379.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.574.578 30.899.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 1.828.220.504 1.233.031.629
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.710.662.175 1.032.364.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
117.558.329 200.667.233
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.983.705 6.336.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.983.705 6.336.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.598.135.909 5.286.128.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.288.423.141 6.426.869.952
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.583.442.697 4.348.197.000
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-66.531.299 -66.531.299
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
126.922.325 126.922.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.348.107 -7.660.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.348.107 -7.660.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.348.107 -7.660.838
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
255.078.566 175.386.673
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.658.502.106 179.934.693
Net Dönem Karı veya Zararı
249.932.966 3.200.065.874
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
578.523.756 548.262.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.161.966.453 4.896.459.122
TOPLAM KAYNAKLAR
12.450.389.594 11.323.329.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
449.583.895 643.577.732 284.577.810 293.435.310
Satışların Maliyeti
-393.560.437 -501.766.099 -306.097.027 -189.951.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.023.458 141.811.633 -21.519.217 103.483.914
BRÜT KAR (ZARAR)
56.023.458 141.811.633 -21.519.217 103.483.914
Genel Yönetim Giderleri
-49.177.902 -32.018.153 -31.381.243 -19.989.485
Pazarlama Giderleri
-46.216.331 -38.174.275 -16.201.386 -21.106.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
378.793.241 289.748.133 25.568.710 142.739.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-710.558.709 -240.849.188 -592.723.506 -96.940.266
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 1.765.823.715 0 226.221.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-371.136.243 1.886.341.865 -636.256.642 334.408.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
905.382.249 0 478.936.617 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 64.562 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
93.674 949.499 -429.711 949.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
534.339.680 1.887.291.364 -157.685.174 335.358.074
Finansman Gelirleri
23.574.733 625.862 1.047.428 605.501
Finansman Giderleri
-292.718.635 -667.526.766 213.936.608 -214.458.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.262.812 0 11.015.980 0
Ana Ortaklık Payları
249.932.966 1.220.390.460 46.282.882 121.504.844
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16660000 0,81360000 0,03090000 0,81000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
311.553 588.783 -194.195 102.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.553 588.783 -194.195 102.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.553 588.783 -194.195 102.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.507.331 1.220.979.243 57.104.667 121.607.384
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
265.507.331 1.220.979.243 57.104.667 121.607.384
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056932
BIST