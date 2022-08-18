***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 588.783 0 0 1.220.390.460 1.220.979.243 1.220.979.243Dönem Karı (Zararı)1.220.390.460 1.220.390.460 1.220.390.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)588.783 588.783 588.783Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Or 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 108.855.374 -113.005.147 1.220.390.460 1.933.386.027 1.933.386.027Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.660.838 175.386.673 179.934.693 3.200.065.874 4.348.197.000 548.262.122 4.896.459.122Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler626.806.568 0 0 0 0 0 79.691.893 2.478.567.413 -3.200.065.874 -15.000.000 15.000.000 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 312.731 249.932.966 250.245.697 15.261.634 265.507.331Dönem Karı (Zararı)249.932.966 249.932.966 15.262.812 265.195.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)312.731 312.731 -1.178 311.553Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.348.107 255.078.566 2.658.502.106 249.932.966 4.583.442.697 578.523.756 5.161.966.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI335.277.446 669.065.278Dönem Karı (Zararı)265.195.778 1.220.390.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-467.324.607 -1.112.528.707Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.522.311 3.994.653Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler720.255 -265.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler720.255 -265.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 -20.567.204 40.252.766Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler381.133.705 610.262.570Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -832.040.000 -1.765.823.715Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-832.040.000 -1.765.823.715Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-93.674 -949.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler538.239.989 558.068.366Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.587.938 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler219.497.964 -35.015.756Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -393.249.390 -35.281.996Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 260.932.944 -73.440.396Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.608.024 183.879.410Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 560.304.962 433.204.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.226.405 84.723.062Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları336.111.160 665.930.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-833.714 3.135.159YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-556.296.160 285.275.385Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları949.499Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.425 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 196.425 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.456.928 -1.907.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 31.735.656 286.233.671Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.731.651 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-453.039.662 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.922.393 -631.247.608Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.632.807.595 3.743.727.957Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.670.297.192 -4.334.722.799Ödenen Faiz20.567.204 -40.252.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.941.107 323.093.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.941.107 323.093.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ520.978.077 71.094.363DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ283.036.970 394.187.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri283.036.970 520.978.077Finansal Yatırımlar1.837.491.724 560.000.000Ticari Alacaklar238.112.210 470.309.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar61.222.588 359.291.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar176.889.622 111.018.067Diğer Alacaklar8.068.405 8.130.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.982.228 2.766.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.086.177 5.363.771Stoklar3 1.513.621.744 1.297.035.835Peşin Ödenmiş Giderler3 542.611.301 804.462.365İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler106.523.402 67.933.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler436.087.899 736.528.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.210.089 190.793Diğer Dönen Varlıklar125.433.916 50.744.884ARA TOPLAM4.549.586.359 3.711.852.202TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.549.586.359 3.711.852.202DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar134.182.153 121.482.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar131.377.015 119.209.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.805.138 2.272.648Diğer Alacaklar1.516.040 1.060.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.516.040 1.060.427Stoklar3 761.322.941 584.659.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.948.975 14.855.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 6.959.828.354 6.857.832.360Maddi Duran Varlıklar4 16.118.722 16.038.446Kullanım Hakkı Varlıkları10.860.729 14.371.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 841.844 911.159Peşin Ödenmiş Giderler3 1.183.477 265.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.900.803.235 7.611.476.872TOPLAM VARLIKLAR12.450.389.594 11.323.329.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar402.743.027 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar402.743.027Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları822.239.769 573.835.345İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.822.995 68.725.798İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları707.416.774 505.109.547Ticari Borçlar147.673.529 208.281.553İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.459.137 20.603.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar142.214.392 187.678.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.441.435 2.956.111Diğer Borçlar13.135.427 13.133.847İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.492.113 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.643.314 2.657.461Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 283.831.030 318.714.943İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)436.010 119.213.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)283.395.020 199.501.677Kısa Vadeli Karşılıklar4.383.872 3.332.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.383.872 3.332.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.839.143 20.486.954ARA TOPLAM1.690.287.232 1.140.741.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.690.287.232 1.140.741.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.706.978.087 4.014.481.430İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.568.593 355.917.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.287.409.494 3.658.563.784Diğer Borçlar55.953.613 32.278.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.379.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar54.574.578 30.899.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 1.828.220.504 1.233.031.629İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.710.662.175 1.032.364.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)117.558.329 200.667.233Uzun Vadeli Karşılıklar6.983.705 6.336.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.983.705 6.336.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.598.135.909 5.286.128.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.288.423.141 6.426.869.952ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.583.442.697 4.348.197.000Ödenmiş Sermaye1.500.000.000 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-66.531.299 -66.531.299Paylara İlişkin Primler (İskontolar)126.922.325 126.922.325Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.348.107 -7.660.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.348.107 -7.660.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.348.107 -7.660.838Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler255.078.566 175.386.673Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.658.502.106 179.934.693Net Dönem Karı veya Zararı249.932.966 3.200.065.874Kontrol Gücü Olmayan Paylar578.523.756 548.262.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.161.966.453 4.896.459.122TOPLAM KAYNAKLAR12.450.389.594 11.323.329.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat449.583.895 643.577.732 284.577.810 293.435.310Satışların Maliyeti-393.560.437 -501.766.099 -306.097.027 -189.951.396TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.023.458 141.811.633 -21.519.217 103.483.914BRÜT KAR (ZARAR)56.023.458 141.811.633 -21.519.217 103.483.914Genel Yönetim Giderleri-49.177.902 -32.018.153 -31.381.243 -19.989.485Pazarlama Giderleri-46.216.331 -38.174.275 -16.201.386 -21.106.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler378.793.241 289.748.133 25.568.710 142.739.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-710.558.709 -240.849.188 -592.723.506 -96.940.266Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 1.765.823.715 0 226.221.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-371.136.243 1.886.341.865 -636.256.642 334.408.575Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler905.382.249 0 478.936.617 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 64.562 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar93.674 949.499 -429.711 949.499FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)534.339.680 1.887.291.364 -157.685.174 335.358.074Finansman Gelirleri23.574.733 625.862 1.047.428 605.501Finansman Giderleri-292.718.635 -667.526.766 213.936.608 -214.458.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844DÖNEM KARI (ZARARI)265.195.778 1.220.390.460 57.298.862 121.504.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.262.812 0 11.015.980 0Ana Ortaklık Payları249.932.966 1.220.390.460 46.282.882 121.504.844Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16660000 0,81360000 0,03090000 0,81000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar311.553 588.783 -194.195 102.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.553 588.783 -194.195 102.540Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)311.553 588.783 -194.195 102.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)265.507.331 1.220.979.243 57.104.667 121.607.384Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları265.507.331 1.220.979.243 57.104.667 121.607.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056932BIST