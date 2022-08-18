***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler148.240.228 -148.240.228 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)588.783 997.731.976 998.320.759 998.320.759Dönem Karı (Zararı)997.731.976 997.731.976 997.731.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)588.783 588.783 588.783Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 109.007.453 -113.089.921 997.731.976 1.710.794.848 1.710.794.848Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.628.047 175.538.752 -179.621.220 3.481.065.296 4.269.825.379 4.269.825.379Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler626.806.568 75.377.042 2.778.881.686 -3.481.065.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)316.264 204.154.703 204.470.967 204.470.967Dönem Karı (Zararı)204.154.703 204.154.703 204.154.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)316.264 0 316.264 316.264Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.311.783 250.915.794 2.599.260.466 204.154.703 4.474.296.346 4.474.296.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.400.708 580.164.721Dönem Karı (Zararı)204.154.703 997.731.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-438.024.263 -886.343.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 3.309.662 3.958.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler720.255 -265.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler720.255 -265.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-41.454.026 40.252.766Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler431.533.520 610.262.570Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -832.040.000 -1.539.602.575Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.539.602.575Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-832.040.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-93.674 -949.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler120.302.566 465.876.137Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.587.938 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler222.177.024 -37.031.499Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-221.782.113 -290.974Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)496.424.203 -67.702.321Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.877.617 175.329.727Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)133.219.585 306.813.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-443.446.454 88.757.659Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-113.566.994 577.264.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-833.714 2.899.844YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.664.682 277.549.645Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.088.427.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 196.425 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -830.117 -696.582Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 31.735.656 2.366.673.512Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-73.766.646 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.181.172 -631.247.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.649.024.338 3.743.727.957Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.670.297.192 -4.334.722.798Ödenen Faiz41.454.026 -40.252.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.884.218 226.466.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.884.218 226.466.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ182.152.173 70.613.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.267.955 297.079.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri45.267.955 182.152.173Finansal Yatırımlar1.458.218.708 560.000.000Ticari Alacaklar239.113.259 473.990.066İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar62.196.865 362.971.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar176.916.394 111.018.067Diğer Alacaklar8.059.476 8.135.491İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.987.428 2.771.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.072.048 5.363.771Stoklar3 1.513.621.744 1.297.035.835Peşin Ödenmiş Giderler3 217.754.722 714.267.416İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.975.977 74.864.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler196.778.745 639.403.002Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar273.138 65.142Diğer Dönen Varlıklar48.212.277 22.951.073ARA TOPLAM3.530.521.279 3.258.597.196TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.530.521.279 3.258.597.196DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.566.862.364 1.566.862.364Ticari Alacaklar134.182.153 121.482.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar131.377.015 119.209.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.805.138 2.272.648Diğer Alacaklar1.363.419 1.017.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.363.419 1.017.427Stoklar3 452.117.424 446.921.220Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.948.975 14.855.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 4.732.696.703 4.764.432.360Maddi Duran Varlıklar4 13.990.172 14.308.950Kullanım Hakkı Varlıkları8.572.162 11.429.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 768.859 864.227Peşin Ödenmiş Giderler353.848 265.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.925.856.079 6.942.439.125TOPLAM VARLIKLAR10.456.377.358 10.201.036.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar68.625.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 789.523.171 572.614.874İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.440.913 68.725.798İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları706.082.258 503.889.076Ticari Borçlar100.666.525 174.544.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.741.097 19.733.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar98.925.428 154.810.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.913.217 2.692.583Diğer Borçlar13.132.227 13.133.847İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.488.913 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.643.314 2.657.461Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 283.812.850 318.678.583İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)436.010 119.213.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)283.376.840 199.465.317Kısa Vadeli Karşılıklar3.590.324 3.332.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.590.324 3.332.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.281.804 15.936.339ARA TOPLAM1.270.545.268 1.100.933.341TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.270.545.268 1.100.933.341UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 3.705.668.627 4.012.474.928İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.568.593 355.917.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.286.100.034 3.656.557.282Diğer Borçlar48.679.076 29.178.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.379.035 1.379.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.300.041 27.799.256Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 950.387.170 782.301.852İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)832.883.382 581.689.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)117.503.788 200.612.090Uzun Vadeli Karşılıklar6.800.871 6.322.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.800.871 6.322.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.711.535.744 4.830.277.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.982.081.012 5.931.210.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.474.296.346 4.269.825.379Ödenmiş Sermaye1.500.000.000 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-66.531.299 -66.531.299Paylara İlişkin Primler (İskontolar)126.922.325 126.922.325Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.311.783 -7.628.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.311.783 -7.628.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.311.783 -7.628.047Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.915.794 175.538.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.599.260.466 -179.621.220Net Dönem Karı veya Zararı204.154.703 3.481.065.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.474.296.346 4.269.825.379TOPLAM KAYNAKLAR10.456.377.358 10.201.036.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat449.583.895 643.577.732 284.577.810 293.435.310Satışların Maliyeti-393.560.437 -501.772.265 -305.001.840 -189.956.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.023.458 141.805.467 -20.424.030 103.478.615BRÜT KAR (ZARAR)56.023.458 141.805.467 -20.424.030 103.478.615Genel Yönetim Giderleri-43.300.229 -30.432.435 -27.458.103 -18.410.375Pazarlama Giderleri-28.994.660 -34.589.469 -6.951.934 -17.543.084Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler358.071.856 288.111.680 17.186.579 141.103.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-709.645.669 -240.282.592 -591.925.345 -96.373.670Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 1.539.602.575 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-367.845.244 1.664.215.226 -629.572.833 112.254.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler839.801.233 0 413.420.163 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar93.674 949.499 -429.711 949.499FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)472.049.663 1.665.164.725 -216.582.381 113.204.401Finansman Gelirleri3.936.814 94.008 1.059.989 73.647Finansman Giderleri-271.831.774 -667.526.757 228.757.935 -214.458.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683DÖNEM KARI (ZARARI)204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13610000 1,14260000 0,00880000 -0,11590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar316.264 588.783 -186.912 102.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)316.264 588.783 -186.912 102.540Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)316.264 588.783 -186.912 102.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.470.967 998.320.759 13.048.631 -101.078.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları204.470.967 998.320.759 13.048.631 -101.078.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056933BIST