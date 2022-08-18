***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:49
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
148.240.228 -148.240.228 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
588.783 997.731.976 998.320.759 998.320.759
Dönem Karı (Zararı)
997.731.976 997.731.976 997.731.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
588.783 588.783 588.783
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 109.007.453 -113.089.921 997.731.976 1.710.794.848 1.710.794.848
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.628.047 175.538.752 -179.621.220 3.481.065.296 4.269.825.379 4.269.825.379
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
626.806.568 75.377.042 2.778.881.686 -3.481.065.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
316.264 204.154.703 204.470.967 204.470.967
Dönem Karı (Zararı)
204.154.703 204.154.703 204.154.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
316.264 0 316.264 316.264
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.311.783 250.915.794 2.599.260.466 204.154.703 4.474.296.346 4.474.296.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.400.708 580.164.721
Dönem Karı (Zararı)
204.154.703 997.731.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-438.024.263 -886.343.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.309.662 3.958.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
720.255 -265.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
720.255 -265.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.454.026 40.252.766
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
431.533.520 610.262.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -832.040.000 -1.539.602.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.539.602.575
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-832.040.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-93.674 -949.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.302.566 465.876.137
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.587.938 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
222.177.024 -37.031.499
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-221.782.113 -290.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
496.424.203 -67.702.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.877.617 175.329.727
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
133.219.585 306.813.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-443.446.454 88.757.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.566.994 577.264.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-833.714 2.899.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.664.682 277.549.645
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.088.427.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 196.425 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -830.117 -696.582
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 31.735.656 2.366.673.512
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-73.766.646 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.181.172 -631.247.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.649.024.338 3.743.727.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.670.297.192 -4.334.722.798
Ödenen Faiz
41.454.026 -40.252.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.884.218 226.466.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.884.218 226.466.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
182.152.173 70.613.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.267.955 297.079.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
45.267.955 182.152.173
Finansal Yatırımlar
1.458.218.708 560.000.000
Ticari Alacaklar
239.113.259 473.990.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
62.196.865 362.971.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
176.916.394 111.018.067
Diğer Alacaklar
8.059.476 8.135.491
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.987.428 2.771.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.072.048 5.363.771
Stoklar
3 1.513.621.744 1.297.035.835
Peşin Ödenmiş Giderler
3 217.754.722 714.267.416
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.975.977 74.864.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
196.778.745 639.403.002
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
273.138 65.142
Diğer Dönen Varlıklar
48.212.277 22.951.073
ARA TOPLAM
3.530.521.279 3.258.597.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.530.521.279 3.258.597.196
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.566.862.364 1.566.862.364
Ticari Alacaklar
134.182.153 121.482.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
131.377.015 119.209.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.805.138 2.272.648
Diğer Alacaklar
1.363.419 1.017.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.363.419 1.017.427
Stoklar
3 452.117.424 446.921.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.948.975 14.855.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 4.732.696.703 4.764.432.360
Maddi Duran Varlıklar
4 13.990.172 14.308.950
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.572.162 11.429.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 768.859 864.227
Peşin Ödenmiş Giderler
353.848 265.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.925.856.079 6.942.439.125
TOPLAM VARLIKLAR
10.456.377.358 10.201.036.321
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.625.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 789.523.171 572.614.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.440.913 68.725.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
706.082.258 503.889.076
Ticari Borçlar
100.666.525 174.544.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.741.097 19.733.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.925.428 154.810.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.913.217 2.692.583
Diğer Borçlar
13.132.227 13.133.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.488.913 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.643.314 2.657.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 283.812.850 318.678.583
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
436.010 119.213.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
283.376.840 199.465.317
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.590.324 3.332.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.590.324 3.332.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.281.804 15.936.339
ARA TOPLAM
1.270.545.268 1.100.933.341
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.270.545.268 1.100.933.341
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.705.668.627 4.012.474.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.568.593 355.917.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.100.034 3.656.557.282
Diğer Borçlar
48.679.076 29.178.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.379.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.300.041 27.799.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 950.387.170 782.301.852
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
832.883.382 581.689.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
117.503.788 200.612.090
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.800.871 6.322.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.800.871 6.322.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.711.535.744 4.830.277.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.982.081.012 5.931.210.942
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.474.296.346 4.269.825.379
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-66.531.299 -66.531.299
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
126.922.325 126.922.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.311.783 -7.628.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.311.783 -7.628.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.311.783 -7.628.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.915.794 175.538.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.599.260.466 -179.621.220
Net Dönem Karı veya Zararı
204.154.703 3.481.065.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.474.296.346 4.269.825.379
TOPLAM KAYNAKLAR
10.456.377.358 10.201.036.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
449.583.895 643.577.732 284.577.810 293.435.310
Satışların Maliyeti
-393.560.437 -501.772.265 -305.001.840 -189.956.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.023.458 141.805.467 -20.424.030 103.478.615
BRÜT KAR (ZARAR)
56.023.458 141.805.467 -20.424.030 103.478.615
Genel Yönetim Giderleri
-43.300.229 -30.432.435 -27.458.103 -18.410.375
Pazarlama Giderleri
-28.994.660 -34.589.469 -6.951.934 -17.543.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
358.071.856 288.111.680 17.186.579 141.103.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-709.645.669 -240.282.592 -591.925.345 -96.373.670
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 1.539.602.575 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-367.845.244 1.664.215.226 -629.572.833 112.254.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
839.801.233 0 413.420.163 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
93.674 949.499 -429.711 949.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
472.049.663 1.665.164.725 -216.582.381 113.204.401
Finansman Gelirleri
3.936.814 94.008 1.059.989 73.647
Finansman Giderleri
-271.831.774 -667.526.757 228.757.935 -214.458.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.154.703 997.731.976 13.235.543 -101.180.683
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13610000 1,14260000 0,00880000 -0,11590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
316.264 588.783 -186.912 102.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
316.264 588.783 -186.912 102.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
316.264 588.783 -186.912 102.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.470.967 998.320.759 13.048.631 -101.078.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.470.967 998.320.759 13.048.631 -101.078.143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056933
BIST