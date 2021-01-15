***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.01.2021 11:41
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla 14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902541
BIST
13:111.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:117,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:118,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:11440,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,31
|Açılış
|: 440,84
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:11
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|34.855.840
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|YAPRK
|106,10
|54.806.992
|% -9,93
|
|SISE
|7,98
|1.315.666.765
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.081.950.779
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|956.352.342
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,60
|769.222.327
|% 2,96
|
|THYAO
|13,23
|745.811.052
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.081.950.779
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|956.352.342
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,62
|301.529.384
|% -1,22
|
|TSKB
|1,87
|328.530.856
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|1.315.666.765
|% 3,23
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3886
|7,3931
|% 0,44
|
|Euro
|8,9678
|8,9782
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0555
|10,1059
|% 0,04
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,38
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,89
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.909
|2.983
|14,52
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|7,02
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,96
|