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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.01.2021 11:41



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla             14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
            14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
            14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902541


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POLTK 481,10 2.343.919 % 9,99  
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Riyal 1,9642 1,9740 % 0,38  
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13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 6,89  
Altın Gr. 441 441 3,68  
Cumhuriyet 2.921 2.965 12,00  
Tam 2.909 2.983 14,52  
Yarım 1.406 1.443 7,02  
Çeyrek 705 721 3,52  
Gümüş.Ons 25,44 25,48 -0,07  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,00  
B. Petrol 55,46 55,46 -0,96  
Seans Raporu 13:11
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