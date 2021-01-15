***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.Saygılarımızla 14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.Saygılarımızla14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.Saygılarımızla14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902541BIST