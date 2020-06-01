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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulun Kar Payı Dağıtım İşlemine İlişkin Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 08.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 0 0
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 873.193.432
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 36.963.843,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 216.349.683 28.824.350,29
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 216.349.683 28.824.350,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -304.913.003,51
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 216.349.683 -276.088.653,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.024.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 218.373.683 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 216.349.683 28.824.350,29
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin Yönetim Kurulu yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848237


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Yarım 1.237 1.261 20,60  
Çeyrek 619 629 7,60  
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Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,07  
B. Petrol 38,05 38,05 0,21  
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