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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.12.2020 18:33



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısında belirtiğildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25/11/2020 tarihli ve 11937 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892175


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