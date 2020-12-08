***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısında belirtiğildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25/11/2020 tarihli ve 11937 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892175BIST