***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2021 12:36
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11937 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2020 gün ve E.59568269 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899640
BIST
13:501.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:507,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,4350
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5000
En Düşük
7,3310
13:509,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
13:50441,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 441,57
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.442.202
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.290.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|122,00
|2.055.767.291
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|725.984.483
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,99
|646.765.845
|% 3,72
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|534.741.557
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,67
|465.105.498
|% 5,12
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|185.055.521
|% 0,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4312
|7,4370
|% 0,87
|
|Euro
|9,0430
|9,0533
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% 0,38
|
|Frank
|8,3201
|8,3702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,89
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|