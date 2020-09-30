***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, Yüzölçümü: 4.647,08 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETToplam Satış Bedeli55.160.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,0472Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,0632Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0103Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,0234Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,0076İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0322Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/03/2024Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiİŞLETME SERMAYESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı14.310.508-TL (KAR)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiİŞLETME SEMAYESİNİN İHTİYAÇLARINDA KULANILACAKTIRVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYOKTURKarşı TarafSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGRUP ŞİRKETİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/09/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYOKTURMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGELİR İNDİRGEME YAKLAŞIMI YÖNTEMİDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01/09/2020 – SNP-2008045Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar55.160.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİRAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 1-Sahibi olduğumuz İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 Ada 4 Parsel üzerinde kain 4.647,08 m2 alana sahip taşınmazımızın ("Taşınmaz") Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ("Servet") satışının gerçekleştirilmesine, 2-Şirketimiz ile Taşınmaz'ın evvelki hissedarlarından Remzi Demirlikan arasında 10.05.2017 tarihinde akdedilmiş olan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca Remzi Demirlikan, Taşınmaz'da sahip olduğu 11084/240000 (yaklaşık %4,62) oranındaki hissesini Şirketimize devretmiş ve Şirketimiz ise bunun karşılığında Remzi Demirlikan'a bu hisseye tekabül eden yapı alanının %50'sine (taşınmaz üzerinde inşa edilecek toplam yapı alanının yaklaşık %2,31'ine) tekabül eden büyüklükte bağımsız bölüm vermeyi taahhüt etmiş olup, Şirketimizin anılan sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin de Taşınmaz ile birlikte Servet'e devredilmesine, 3-Taşınmazın satış bedelinin, Şirketimiz tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları, bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları, maliyetleri ile Şirketimizin Remzi Demirlikan'a karşı olan ve Şirketimize devrettiği yükümlülükler de dikkate alınarak KDV ve vade farkı hariç 55.160.000 TL olarak belirlenmesine, Şirketimiz tarafından yapılan maliyetler veya Şirketimiz tarafından Servet'e devredilen yükümlülükler nedeniyle tarafların birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmamasına, 4-Satış işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına ve satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.'den 42 aya yayılan taksitler halinde ve her taksit için ödeme tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim oranına göre hesaplanacak vade farkı ile beraber tahsil edilmesine, karar vermiş olup, Şirketimiz, Servet ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877436BIST