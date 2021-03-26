***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği7 Katlı Betonarme Eğitim Tesisi ve ArsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 9 Parsel - 10.936 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/03/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli61.000.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,0200Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,0699Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0105Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,0195Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,6533İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0307Satış KoşullarıDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.09.2023Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşletme sermayesinin güçlendirilmesi.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı21.149.929,95-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Karşı TarafServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYoktur.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yaklaşımı.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.03.2021 - 2021/232Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar61.000.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli toplantısında, 1.Sahibi olduğumuz Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi 29634 Ada 9 Parselde yer alan 7 katlı Eğitim Tesisi ve arsasının Servet GYO'ya KDV ve vade farkı hariç 61.000.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine, 2.Satış işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, KDV ve vade farkı hariç 61.000.000-TL toplam satış bedelinin 55.000.000-TL'si peşin, kalan 6.000.000-TL tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile tahsil edilmesine,3.Servet GYO kalan 6.000.000-TL tutarındaki borcunu vadesinden önce ödemek isterse, ödeme tarihine kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve Şirketimize olan borcunun tamamının peşin olarak tahsil edilmesine, karar vermiş olup, Şirketimiz, Servet ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921048BIST