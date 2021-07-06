***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 301 Ada 25 Parsel - 20.346,70 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli57.000.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,0145Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,0653Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0079Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,0130Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,5755İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0287Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.03.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşletme sermayesinin güçlendirilmesi.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı24.195.539,76 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Karşı TarafArı Finansal Kiralama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/07/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYoktur.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal Karşılaştırma YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.01.2021 - 2020-1369Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar43.950.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 1. Sahibi olduğumuz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 301 Ada 25 Parselde yer alan 20.346,70 m2 mesahlı gayrimenkulün Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ne ("Arı Leasing") KDV ve vade farkı hariç 57.000.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine, 2. Bahse konu taşınmazla ilgili Sinpaş GYO ve Arı Leasing arasında sözleşme imzalanmasına, 3. KDV ve vade farkı hariç 57.000.000-TL satış bedelinin ödeme planına göre 9 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile tahsil edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946715BIST