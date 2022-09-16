***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAquacity 2010 Projesi 8 Ad. Ticari Bağımsız BölümSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, SArıgazi Mahallesi, 1958 Parsel - 1.935 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli40.010.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,55Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)2,67Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,32Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,52Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,88Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.09.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşletme sermayesinin güçlendirilmesi.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı36.537.604,68-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Karşı TarafSinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/09/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYoktur.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.09.2022 - SNP-2209028Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar40.010.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 16.09.2022 tarihli toplantısında,1. Sahibi olduğumuz İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 1958 Parselde tapu bilgileri ve bağımsız bölüm bazında satış bedelleri aşağıda yer alan 8 adet bağımsız bölümün Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.' ne ("Sinpaş Yapı") KDV ve vade farkı hariç 40.010.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine,Sıra NoTapu BilgileriSatış BedeliKDV ve Vade Farkı Hariç TLİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel A Blok 1 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm1.265.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel B Blok 2 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm1.372.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel C Blok 3 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm1.232.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel D Blok 4 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm2.830.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel K Blok 11 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm5.857.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel L Blok 12 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm4.080.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel M Blok 13 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm5.800.000 ?İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel N Blok 14 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm17.754.000 ?Toplam40.010.000 ?2.KDV ve vade farkı hariç 40.010.000-TL toplam satış bedelinin ödeme planına göre 28 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ilave edilerek tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi (04.10.2022 tarihinde açıklanan TÜFE endeksi) İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile hesaplanmasına,karar vermiş olup, Şirketimiz ve Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063573BIST