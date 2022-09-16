***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
16.09.2022 16:07
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Aquacity 2010 Projesi 8 Ad. Ticari Bağımsız Bölüm
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, SArıgazi Mahallesi, 1958 Parsel - 1.935 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
40.010.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,55
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
2,67
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,32
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,52
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,88
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.09.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
36.537.604,68-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Karşı Taraf
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/09/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.09.2022 - SNP-2209028
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
40.010.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.09.2022 tarihli toplantısında,
1. Sahibi olduğumuz İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 1958 Parselde tapu bilgileri ve bağımsız bölüm bazında satış bedelleri aşağıda yer alan 8 adet bağımsız bölümün Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.' ne ("Sinpaş Yapı") KDV ve vade farkı hariç 40.010.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine,
Sıra No
Tapu Bilgileri
Satış Bedeli
KDV ve Vade Farkı Hariç TL
1
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel A Blok 1 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
1.265.000 ?
2
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel B Blok 2 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
1.372.000 ?
3
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel C Blok 3 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
1.232.000 ?
4
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel D Blok 4 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
2.830.000 ?
5
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel K Blok 11 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
5.857.000 ?
6
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel L Blok 12 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
4.080.000 ?
7
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel M Blok 13 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
5.800.000 ?
8
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1958 Parsel N Blok 14 No.lu Ticari Bağımsız Bölüm
17.754.000 ?
Toplam
40.010.000 ?
2.
KDV ve vade farkı hariç 40.010.000-TL toplam satış bedelinin ödeme planına göre 28 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ilave edilerek tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi (04.10.2022 tarihinde açıklanan TÜFE endeksi) İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile hesaplanmasına,
karar vermiş olup, Şirketimiz ve Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063573
BIST