***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 16:48
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844140
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0294
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:05385,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,46
|Açılış
|: 385,57
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,19
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|347.116.335
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.065
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.547.088
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|76.068.559
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.826.463
|% -9,91
|
|SEYKM
|11,56
|62.077.571
|% -9,76
|
|GLBMD
|2,78
|17.196.710
|% -9,74
|
|QNBFL
|107,90
|29.546.011
|% -7,14
|
|GARAN
|7,76
|744.428.124
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|598.523.046
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.163.285
|% 9,86
|
|MGROS
|31,52
|555.398.286
|% 6,27
|
|ECILC
|4,93
|500.667.898
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.116.335
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|598.523.046
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|107.264.843
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.163.285
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|293.713.921
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% -0,64
|
|Frank
|7,2472
|7,2909
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-31,60
|
|Tam
|2.557
|2.603
|-32,40
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,80
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,90
|