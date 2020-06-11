***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Hamdi Topçu, Yönetim Kurulu'muzda uzun yıllar bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz olarak bulunmuş, bu süre içerisinde Şirketimize çok kıymetli katkılar sağlamış ve kendisinden istifade edilmiştir. Son dönemde artan iş yükü dolayısıyla ayrılmak istediğini bize bildirmiş, karşılıklı mutabakatla ayrılma isteği kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850744BIST