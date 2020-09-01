***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Hamdi TOPÇU' nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Bülent ARINÇ' ın seçilmesine karar vermiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872771BIST