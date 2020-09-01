***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 19:11
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Hamdi TOPÇU' nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Bülent ARINÇ' ın seçilmesine karar vermiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872771
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|ASELS
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|729.105.801
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|KRDMD
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|KRDMD
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|GSRAY
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|1.976
|7,68
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|Altın Gr.
|468
|468
|3,65
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|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
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|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
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|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
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|Çeyrek
|748
|765
|2,91
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|Gümüş.Ons
|28,44
|28,47
|0,32
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|Gümüş Gr.
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|6,75
|0,09
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|45,90
|0,62
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