***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 16:06
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapılmasına dair 01.09.2020 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan açıklamamız Şirketimizin ilgili departmanları arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle sehven yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için henüz bir karar alınmamış ve sayın Arınç ile de konu karşılıklı görüşülmemiştir. Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için ilk Genel Kurulumuza arz edilmek üzere, yakında bir atama yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872957
BIST
15:551.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
15:557,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
15:558,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
15:55466,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 466,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler15:53
|FENER
|31,02
|683.921.780
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.562.890
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.062.735
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,27
|99.157.145
|% -9,73
|
|OZBAL
|6,75
|145.441.972
|% -7,79
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|31,02
|683.921.780
|% 10,00
|
|SISE
|6,20
|662.519.288
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|637.787.790
|% 7,89
|
|ASELS
|16,80
|547.553.952
|% -0,18
|
|PETKM
|3,96
|531.158.352
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|637.787.790
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,26
|509.293.702
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|252.941.784
|% 0,00
|
|PETKM
|3,96
|531.158.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|260.968.468
|% -0,49
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7527
|8,7558
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,8222
|9,8714
|% -0,05
|
|Frank
|8,0663
|8,1149
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% 0,25
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|-7,92
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-4,80
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-2,32
|
|Çeyrek
|747
|764
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,72
|45,72
|0,14
|
Seans Raporu
15:53
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16:05ZOREN
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 666, 598 adet işlem
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16:04RAYSG
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 268, 414 adet işlem
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 68 kaybederek (% -0.06 ) 1, 222
-
16:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse FENER, SISE, GUSGR
-
16:02IHYAY
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 531, 886 adet işlem