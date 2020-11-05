***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 16:18
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 05 Kasım 2020 tarihleri arasında 986 adet konut ve 15 adet ticari ünite olmak üzere toplam 1.001 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 928.974.499-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 1.436 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886353
BIST
17:351.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:358,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:3510,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1299
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:35524,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,62
|Açılış
|: 524,47
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,45
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BLCYT
|6,60
|8.942.788
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.770.091
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|104.406.712
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,92
|1.973.625.791
|% -0,14
|
|SISE
|6,58
|1.225.665.945
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,78
|981.743.833
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|933.096.214
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|768.275.354
|% -4,83
|
|EKGYO
|1,78
|981.743.833
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|724.724.003
|% 7,06
|
|TSKB
|1,97
|768.275.354
|% -4,83
|
|GARAN
|6,92
|1.973.625.791
|% -0,14
|
|ALBRK
|1,68
|478.897.495
|% 2,44
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4434
|8,4511
|% 0,35
|
|Euro
|9,9917
|10,0097
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,0298
|11,0851
|% 1,17
|
|Frank
|9,2972
|9,3532
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,44
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|25,78
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,11
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.458
|3.546
|38,13
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,45
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,25
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,17
|
Seans Raporu
17:35
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17:49GENTS
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 797, 351 adet işlem
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 46 artarak (% 0.33 ) 1, 053
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, SANFM, MEGAP, MEGAP, KERVN, BLCYT, KSTUR, FLAP, MARKA, EMNIS
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17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, EUYO, ETYAT, EUKYO, UZERB, BRKO, ARTI
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17:47
MEGAP, GENTS, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında