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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2020 16:32



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Finanskent Mahallesinde yürüttümüz Finanşehir Projemizin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut sahiplerine teslim edilmiştir.  Finansşehir Projesi kapsamında şimdiye kadar 153,647 m² inşaat alanına sahip toplam 2015 adet bağımsız bölüme ilişkin inşaat ruhsatları alınmış, 864 adet bağımsız bölümün inşaatı tamamlanmış ve 420 adet bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edilmiştir. 
Henüz ruhsat alınmayan parsellerde arsa sahipleri ile devam eden müzakerelerin sonuçlanması ile Finanşehir Projesi kapsamında toplam 2700 adet konut sayısına ulaşılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889770


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