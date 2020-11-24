***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Finanskent Mahallesinde yürüttümüz Finanşehir Projemizin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut sahiplerine teslim edilmiştir. Finansşehir Projesi kapsamında şimdiye kadar 153,647 m² inşaat alanına sahip toplam 2015 adet bağımsız bölüme ilişkin inşaat ruhsatları alınmış, 864 adet bağımsız bölümün inşaatı tamamlanmış ve 420 adet bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edilmiştir.Henüz ruhsat alınmayan parsellerde arsa sahipleri ile devam eden müzakerelerin sonuçlanması ile Finanşehir Projesi kapsamında toplam 2700 adet konut sayısına ulaşılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889770BIST