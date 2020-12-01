***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 15:47
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ankara'da yürüttüğü projelerinde 2020 yılı içerisinde 332 adet konutun satışı yapılmış, bu satışlarda 251.019.020 TL ciro elde edilmiştir. 2020 yılı için Ankara projelerinde belirlenen hedef- gerçekleşme oranı bugün itibariyle % 94,5'dir. Piyasanın konut alım talebi doğrultusunda Ankara'daki "Yalı Vadi" isimli yeni konut projemizin ilk etabı için yüklenici sözleşmesi yapılmış, inşaat çalışmalarına başlamıştır. Projenin tamamı 1612 adet konut ve 222.498 m2 satılabilir alandan oluşmaktadır, projenin ilk etabında ise 364 Adet konut (satılabilir alan: 60.318 m2) bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890750
BIST
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|JANTS
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|111.920.065
|% 10,00
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|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|694.158
|% 9,99
|
|TKNSA
|13,34
|706.561.864
|% 9,98
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|SAFKR
|16,77
|10.948.323
|% 9,97
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|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
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|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
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|POLTK
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|6.478.939
|% -9,37
|
|DENGE
|5,33
|592.668
|% -8,10
|
|VANGD
|8,50
|1.481.609
|% -5,56
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|EKGYO
|2,16
|778.332.657
|% 0,00
|
|TKNSA
|13,34
|706.561.864
|% 9,98
|
|PGSUS
|59,20
|422.660.458
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,64
|356.894.761
|% 2,20
|
|DOCO
|510,50
|334.983.066
|% 8,66
|
|IHLGM
|1,30
|94.844.434
|% 1,56
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|ODAS
|3,48
|206.705.539
|% 2,05
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|TKNSA
|13,34
|706.561.864
|% 9,98
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|PEKGY
|2,26
|118.371.009
|% 0,44
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|HLGYO
|2,99
|148.674.747
|% -3,86
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|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8692
|7,8714
|% 0,59
|
|Euro
|9,4266
|9,4341
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,4526
|10,5050
|% 0,51
|
|Frank
|8,6561
|8,7082
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,52
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|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,22
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|Altın Gr.
|458
|458
|10,72
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|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|81,27
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|39,31
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|Çeyrek
|733
|749
|19,66
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|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,81
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|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,23
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|B. Petrol
|47,83
|47,83
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