***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 17:24
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 03 Aralık 2020 tarihleri arasında 1.038 adet konut ve 19 adet ticari ünite olmak üzere toplam 1.057 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 993.672.038-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 1.508 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891227
BIST
17:181.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:187,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0666
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:189,4832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:18460,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 460,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:18
|INVEO
|34,98
|27.112.780
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.337.724
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.735.392
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.915.205
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,27
|2.386.193.935
|% 0,54
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|DOHOL
|2,78
|1.921.894.946
|% 6,11
|
|PETKM
|4,28
|1.775.381.464
|% 1,18
|
|THYAO
|12,27
|1.184.247.120
|% 0,16
|
|TSKB
|2,07
|2.301.878.309
|% -7,59
|
|DOHOL
|2,78
|1.921.894.946
|% 6,11
|
|PETKM
|4,28
|1.775.381.464
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,19
|862.709.392
|% 0,92
|
|GARAN
|9,27
|2.386.193.935
|% 0,54
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7977
|% -0,81
|
|Euro
|9,4811
|9,4901
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,4549
|10,5073
|% -0,20
|
|Frank
|8,7054
|8,7578
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0688
|2,0792
|% -0,99
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|26,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|17,33
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|-0,11
|